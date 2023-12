Nothing 2(a): il midrange LOW-COST è in arrivo, svelati nuovi dettagli

In queste ore sono trapelate online le specifiche tecniche del nuovo midrange low-cost della startup di Carl Pei; il Nothing Phone 2(a) sarà un device fantastico, dotato di uno schermo ampio e generoso da 6,7″ e disporrà di un modulo fotografico composto da due sensori e quello principale avrà una risoluzione di 50 megapixel.

Oramai il debutto del nuovo smartphone di fascia medio-bassa di Nothing è quasi certo; si chiamerà Phone 2(a) e avrà un design originale, differente da quello dei device attuali. Grazie all’insider Yogesh Brar scopriamo quale sarà il prezzo di listino di questo terminale.

Nothing Phone 2(a): cosa sappiamo ad oggi?

L’insinder Yogesh Brar nelle ore precedenti ha condiviso un’immagine che mostra il telefono nel suo massimo splendore; sappiamo che il telefono Nothing Phone 2(a) avrà uno schermo OLED a 120 Hz e ci sarà una selfiecam posta in un foro di piccole dimensioni al centro del pannello da 6,7″.

Nothing Phone 2a PVT Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

Sotto la scocca presenterà il processore MediaTek Dimensity 7200 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna; non sappiamo se ci saranno altre configurazioni al momento del lancio. Sul retro troveremo due sensori con quello principale da 50 megapixel e l’ultrawide anch’esso da 50 megapixel. La selfiecam invece, sarà da 16 mpx. Sul lato software presenterà Android 14 con skin NothingOS 2.5, l’ultima iterazione del firmware. Avrà il solito sistema Glyph sulla back cover ma con un motivo differente da quello del “fratellone” Nothing Phone (2).

In ultima istanza, si dice che il debutto del terminale sia previsto per il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona e potrebbe costare circa 400 dollari sul mercato internazionale.

