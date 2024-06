NotebookLM disponibile anche in Italia: tra le novità anche Gemini 1.5

Google aggiorna e porta anche in Italia, con Gemini 1.5, NotebookLM, l’assistente di ricerca e scrittura basato sull’Intelligenza Artificiale. Introdotto l’estate scorsa per i soli utenti degli Stati Uniti, oggi lo strumento diventa disponibile ufficialmente in oltre 200 Paesi al mondo, segnando così il suo lancio globale.

Ecco come funziona NotebookLM

Come funziona NotebookLM? Questo innovativo strumento permette di caricare dei documenti – come appunti di ricerca, trascrizioni di interviste e documenti aziendali – che il sistema utilizzerà come fonti, necessarie a trasformarlo in un vero e proprio esperto sul materiale inviato. Attraverso NotebookLM, gli utenti possono “comprendere ed esplorare materiali complessi, creare nuove connessioni sfruttando le informazioni disponibili e redigere una prima bozza in modo più veloce ed immediato”, specifica Google.

Collegandosi al sito web ufficiale di NotebookLM è possibile creare un notebook, ovvero una sorta di blocco appunti in cui annotare e caricare i documenti necessari per avviare il proprio progetto. A quel punto verranno visualizzate diverse opzioni: un riepilogo, la possibilità di fare delle domande specifiche, di generare una guida per aiutare a studiare l’argomento, un indice di contenuti (anche disposti in ordine cronologico) e un’analisi completa del materiale.

Novità del lancio globale

Il lancio globale di NotebookLM porta con sé anche una serie di novità, oltre che l’aggiornamento a Gemini 1.5:

Supporto a Presentazioni Google e URL web come fonti, insieme a Google Docs, PDF e file di testo;

Citazioni in-line che portano direttamente ai passaggi di supporto delle fonti: cliccandoci, sarà possibile verificare se la risposta dell’IA sia corretta approfondendo direttamente il testo originale;

Una guida che offre una comprensione di alto livello delle fonti, convertendole in strumenti utili come domande frequenti, analisi e guide di studio.

Grazie alle funzionalità multimodali native di Gemini, infine, gli utenti potranno anche porre domande su immagini, grafici e diagrammi presenti nei documenti caricati: NotebookLM li citerà automaticamente nelle sue elaborazioni, quando pertinenti.