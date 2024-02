Notebook Lenovo con 24GB di RAM e 1TB di SSD a 619€

Grazie a eBay ti porti a casa un fantastico Notebook Lenovo completo di tutto e dalle caratteristiche vincenti. Con la sua dotazione è praticamente quasi eterno, diventando il tuo compagno di avventure per molto tempo. Dotato di 24GB di RAM è un vero mostro in quanto a fluidità e multitasking. Inoltre, ti arriva con 2 SSD di cui uno da 1TB e l’altro da 256GB. Ma la parte più interessante è il prezzo. Acquistalo a soli 619,99 eur0 sfruttando il codice CASA24.

Notebook Lenovo: potenza sovrumana a un prezzo regalo

Scegli questo spettacolare Notebook Lenovo. Con il processore Intel Core i5 hai prestazioni eccellenti per qualsiasi utilizzo. A supporto, come dicevamo, ci sono anche 24GB di RAM che rendono tutto più piacevole. Il display LED Full HD con trattamento antiriflesso da 15,6 pollici è pazzesco. Le immagini sono sempre chiare e nitide, ricche di colori. La tastiera è italiana e ti arriva pronto all’utilizzo con Windows 11 Professional preinstallato.

Acquistalo adesso sfruttando il codice CASA24. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 206,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.