HP ProBook 450 G8, tuo con il 33% di sconto: perfetto per i professionisti

Il HP ProBook 450 G8 è un formidabile notebook per professionisti, con una scheda tecnica estremamente robusta e progettata per vincere qualsiasi sfida. Le prestazioni avanzate e il design di qualità lo rendono un’ottima scelta. Oggi è in offerta su Amazon con un generoso sconto del 33%: lo paghi 679 euro invece di 1014.

Al cuore del dispositivo troviamo un processore Intel Core i7-1165G7, un quad-core che può raggiungere velocità fino a 4,7 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, affiancato dalla grafica integrata Intel Iris X. La memoria RAM è di 16GB DDR4 a 3200MHz, mentre l’archiviazione è gestita da un SSD M.2 da 1TB NVMe TLC, che fornisce velocità di lettura e scrittura estremamente elevate, migliorando così l’efficienza e la rapidità nell’accesso ai dati.

Il display del ProBook 450 G8 è un FHD da 15,6 pollici con tecnologia IPS, che offre angoli di visione ampi e un pannello antiriflesso. Questo è arricchito da un filtro per la riduzione della luce blu, garantendo una visione confortevole anche durante l’uso prolungato.

Per quanto riguarda l’autonomia, il notebook promette fino a 12 ore e mezza di durata della batteria, supportata da un sistema di ricarica rapida che permette di recuperare circa il 50% della carica in soli 30 minuti. Il design del ProBook 450 G8 è elegante, con un chassis in argento satinato e inserti in plastica riciclata, dimostrando un impegno verso la sostenibilità.

La connettività è sufficientemente ampia e versatile con porte HDMI, MicroSD, USB Type-C con supporto Thunderbolt, oltre a un lettore di impronte digitali per una maggiore sicurezza. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista l’HP ProBook 450 G8 risparmiando!