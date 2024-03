Notebook da gaming con i9 e RTX 4070: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming in grado di garantire tanta potenza, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dall’ottimo Acer Predator Helios Neo 16. Il notebook in questione, infatti, è dotato del processore Intel Core i9-13900HX oltre alla scheda video NVIDIA RTX 4070. Questo modello viene proposto al prezzo scontato di 1.699 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.

Acer Predator Helios Neo 16: è il notebook con i9 e RTX 4070 da comprare

Il notebook di Acer garantisce tanta potenza a un prezzo decisamente più accessibile rispetto a macchine dotate di specifiche analoghe. La scheda tecnica del notebook comprende un processore Intel Core i9-13900HX, che garantisce potenza a livello di un PC desktop.A gestire la parte grafica c’è l’ottima NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata e la possibilità di utilizzare le tecnologie RTX per ottenere una marcia in più.

Da segnalare anche 16 GB di RAM e 1 TB di SSD (espandibili in caso di necessità) oltre a un display da 16 pollici in 16:10 con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate massimo di 165 Hz. Il notebook è dotato di sistema operativo Windows 11 oltre che di una tastiera retroilluminata full size.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare l’ottimo Acer Predator Helios Neo 16 al prezzo scontato di 1.699 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per la configurazione proposta in sconto. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.