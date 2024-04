Notebook ASUS con Intel Core i7, 8GB RAM e HD da 512GB al 40% in MENO

Se è da un po’ che stai cercando un computer portatile che sia performante ma senza spendere un capitale, dai un’occhiata a questa super offerta. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello questo Notebook ASUS con i7 a soli 599,99 euro, invece che 999,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori, quanto meno non di scrittura. Siamo invece di fronte a uno sconto del 40% che porta il prezzo a terra e ora risparmi ben 400 euro sul totale. Davvero una promozione coi fiocchi da non farsi sfuggire. A una cifra del genere andrà a ruba per cui sii rapido.

Notebook ASUS potentissimo e leggero

Come dicevamo questo computer portatile si presenta con prestazioni eccellenti, grazie al potente processore Intel Core i7 di 12a generazione che arriva a una frequenza di 4,7 Ghz. A supporto troviamo ben 8 GB di RAM che spingono notevolmente e ti permetteranno di fare tantissimi lavori con programmi pesanti in modo rapido.

Ha poi un Hard disk da 512 GB che ti permetterà di archiviare quello che vuoi senza preoccuparti della memoria che si esaurisce in poco tempo. Monta il sistema operativo Windows 11 Home e una scheda grafica Intel UHD per immagini ottime. Un display da 15,6 pollici dai colori brillanti e un peso di soli 1,7 grammi. È dotato di porte USB veloci e ingresso per HDMI.

Affrettati perché un’occasione di questo tipo è più unica che rara. Quindi vai subito su eBay e fai tuo il bellissimo Notebook ASUS con i7 a soli 599,99 euro, invece che 999,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi.