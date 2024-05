Notebook Acer Predator: nuovo MINIMO su Amazon per la BESTIA con i9 e RTX 4070

È il momento di acquistare un nuovo notebook da gaming: la nuova offerta Amazon disponibile oggi per Acer Predator Helios Neo 18, infatti, è l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una macchina davvero potente e ora proposta con un prezzo più accessibile. Il modello in questione è acquistabile al prezzo scontato di 1.799 euro invece di 2.099 euro nella variante con processore Intel Core i9-14900HX e scheda video NVIDIA RTX 4070. Il notebook è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.

Acer Predator Helios Neo 18: tanta potenza, ora a prezzo ridotto

Il notebook di Acer è dotato di una scheda tecnica davvero ottima. Tra le specifiche, infatti, troviamo:

un processore Intel Core i9-14900HX

16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

un display IPS da 18 pollici con risoluzione WQXGA e refresh rate di 165 Hz

la scheda video NVIDIA RTX 4070

il sistema operativo Windows 11

Il notebook di Acer è la scelta ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook da gaming senza compromessi, in grado di offrire un livello elevatissimo di performance.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Predator Helios Neo 18 al prezzo scontato di 1.799 euro, con 400 euro di sconto rispetto al listino. Il notebook è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile premendo sul box qui di sotto.