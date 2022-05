Terrore online: Norton Antivirus diventa l'esca di una truffa phishing

Ormai abbiamo imparato che in tema sicurezza informatica non bisogna mai abbassare la guardia. Infatti, anche in Italia, è arrivata una nuova e pericolosa truffa phishing che sta sfruttando come esca il famoso sistema antivirus Norton.

La fama di questa società dedicata alla cybersecurity la precede ed è perciò un ottimo cavallo di Troia per i cybercriminali esperti che vogliono mettere a segno il loro raggiro. Ecco perché è indispensabile rimanere aggiornati sulle ultime minacce.

L’obiettivo di questa nuova truffa phishing è quello di portare l’utente ad attivare un servizio di abbonamento fraudolento dai costi veramente elevati. Infatti l’utente, pensando di rinnovare la sottoscrizione in scadenza a Norton, si trova invece su una pagina clone fraudolenta.

Scopriamo insieme i dettagli di questa truffa e vediamo alcuni consigli che permettono a chiunque di non cadere nelle trappole phishing dei cybercriminali esperti. Il nostro consiglio è quello di seguire tutte le operazione di rinnovo e acquisto sulla pagina ufficiale del noto antivirus che, tra l’altro, ha messo in offerta il suo pacchetto Norton 360 Deluxe.

Norton e la truffa phishing a suo nume

La nuova truffa phishing che sta sfruttando Norton come esca prevede uno schema ben organizzato e dettagliato. La potenziale vittima riceve una falsa mail che l’avvisa in merito alla scadenza dell’abbonamento dei servizi attivi dell’antivirus.

Il link presente nel testo, che permetterebbe all’utente di rinnovarlo in totale comodità, rimanda però a una pagina fraudolenta che per contenuto e grafica appare molto simile a quella ufficiale di Norton. Tra l’altro, il povero malcapitato si ritrova di fronte a una mail che contiene il suo nome utente, l’identificativo, il codice prodotto, e la relativa data di scadenza.

Ovviamente, per procedere al rinnovo e continuare ad avere la protezione dei dispositivi, l’utente è invitato a inserire i dati per il pagamento. Oltre a fornire le informazioni necessarie ai cybercriminali per realizzare altre truffe, in questo modo la vittima non rinnova la sua sottoscrizione a Norton, ma si abbona a un servizio a sovrapprezzo fornito da TechGadget.site.

Il nostro consiglio è quello di non cliccare mai su link contenuti in email o messaggi di testo e chat. Solitamente gli abbonamenti ai sistemi antivirus annuali o biennali si rinnovano automaticamente, salvo contrordine dell’utente che dovrà accedere al suo profilo sul sito ufficiale.

Quindi, qualsiasi operazione dobbiate svolgere con il vostro sistema antivirus Norton fatela direttamente dalla pagina web accreditata e non tramite link di dubbia provenienza. Questo vale anche quando l’email sembra essere stata inviata proprio dalla società.