NordVPN è la VPN fatta su misura per te: scopri i dettagli

Unico abbonamento, tantissime funzionalità. Questa è NordVPN, oggi a un prezzo speciale. Stiamo parlando della VPN su misura per te. Infatti, incluse nella sua app trovi tantissime utility che hanno l’obiettivo di aumentare sicurezza, privacy e velocità di connessione sui tuoi dispositivi.

Grazie alla sua app universale puoi proteggere fino a un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Non importa qual è il loro sistema operativo. Questo provider ha realizzato un’applicazione per ognuno di loro. Pensa, puoi installarla addirittura su console, smart TV e router. Niente male vero?

Inoltre, permette di collegarti a oltre 5600 server tutti di proprietà NordVPN. Questo è un enorme vantaggio perché potrai scegliere tu la posizione virtuale da assumere in quel determinato momento. Oppure potrai lasciare che sia la VPN a sceglierlo per te. Ecco perché è su misura.

NordVPN è completa sotto ogni aspetto

La tecnologia di NordVPN è all’avanguardia. Sotto ogni aspetto è completa. Attivala ora a un prezzo speciale e scopri la sua triplice funzionalità inclusa nella funzione Threat Protection. Avrai un sistema di difesa e ottimizzazione senza precedenti:

un anti-malware terrà lontane tutte le minacce virus controllando anche i download;

terrà lontane tutte le minacce virus controllando anche i download; un anti-tracker terrà lontane tutte le attività di tracking che cercano di rubare i tuoi dati e le tue informazioni sensibili;

terrà lontane tutte le attività di tracking che cercano di rubare i tuoi dati e le tue informazioni sensibili; un ad-blocker nasconderà tutte le pubblicità da siti e app bloccando anche pop up e banner pubblicitari.

Insomma, grazie a NordVPN avrai tutto questo e molto altro ancora in un unico abbonamento economico. Infatti, per quanto riguarda la qualità della tua connessione dati, questa VPN ha molto da offrirti per assicurarti una svolta qualitativa non indifferente:

i server ti offriranno una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque;

sempre e ovunque; avrai uno streaming senza buffering anche in 4K;

anche in 4K; la tua connessione dati sarà molto più stabile e veloce.

