NordVPN: video recensione completa della MIGLIOR VPN sul mercato

Abbiamo provato a fondo quella che possiamo definire la miglior VPN sul mercato; stiamo parlando di NordVPN, un servizio eccellente che offre moltissime funzionalità avanzate per proteggere le proprie navigazioni.

Nella video recensione abbiamo testato la versione desktop per Mac, ma sappiate che NordVPN si può installare ovunque: NAS, Apple TV, smartphone Android, computer di ogni tipo, ma non solo. Nel momento in cui stipulerete un abbonamento completo, avrete la possibilità di usarla in contemporanea su ben sei device.

Oltre alla funzione di anonimizzazione ha inclusa la cosiddetta Threat Protection, che mette al sicuro da virus e malware diventando un vero e proprio baluardo contro ogni tipo di minaccia informatica, al pari di un antivirus. È stabile, sicura, vi protegge e fa in modo che i vostri dati personali siano sempre al sicuro durante le sessioni di navigazione.

A nostro avviso, NordVPN è un vero e proprio must da installare su tutti i propri dispositivi tech. Per saperne di più vi invitiamo a guardare il nostro video completo su YouTube.

