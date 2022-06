NordVPN: tutti i vantaggi di questa VPN

Ormai chi naviga con una certa frequenza sul Web dovrebbe forzatamente dotarsi di una VPN. Stessa cosa vale per chi consulta ogni giorno i social e fruisce di contenuti streaming live e on demand. Tuttavia potrebbe essere difficile scegliere un VPN piuttosto che un’altra, soprattutto per chi è particolarmente giovane o poco esperto in materia. Se è il tuo caso non ti preoccupare. In questo articolo scoprirai perché NordVPN è la scelta vincente.

Rispetto a molte altre VPN questa ha sicuramente molti vantaggi che ti elencheremo di seguito. Primo fra tutti il prezzo. Ottieni 2 anni di NordVPN al 63% di sconto con soli 5,29 euro al mese. Si tratta della versione completa che offre tutte le funzionalità messe a disposizione da questo software speciale.

Puoi anche optare per la versione standard a 3,49 euro per i primi 2 anni. Tuttavia diverse funzionalità non sono integrate rendendo così molto più ottimale la soluzione completa di tutto. A te la scelta, ovviamente. Ma ora vieni a scoprire perché questa VPN, rispetto alle altre, ha una marcia in più.

NordVPN: perché è così speciale

NordVPN è la soluzione universale per chi cerca protezione, praticità e sicurezza al miglior prezzo. Non sempre ciò che costa tanto è sinonimo di qualità e questa VPN ne è un esempio. Infatti, all’onesta cifra di 5,29 euro al mese si offre come prodotto specializzato. Perché è così speciale? Fondamentalmente per 7 motivi:

è la VPN sicura che offre una crittografia di livello militare e server ottimizzati per garantire sempre la massima velocità possibile;

di livello militare e per garantire sempre la massima velocità possibile; include una protezione aggiuntiva anti-malware per escludere qualsiasi minaccia possa mettere in pericolo dati, privacy e risparmi in denaro;

per escludere qualsiasi minaccia possa mettere in pericolo dati, privacy e risparmi in denaro; insieme c’è anche un ad blocker che blocca annunci, pop-up e banner fastidiosi;

che blocca annunci, pop-up e banner fastidiosi; impedisce ai siti Web di terze parti di monitorare le tue attività online con i tracker ;

; con il suo Data Breach Scanner controlla costantemente se le tue password, i tuoi indirizzi email o i dati delle tue carte di pagamento sono stati violati fornendoti consigli su misura affinché ciò non accada più;

controlla costantemente se le tue password, i tuoi indirizzi email o i dati delle tue carte di pagamento sono stati violati fornendoti consigli su misura affinché ciò non accada più; avrai a disposizione un gestore di password multipiattaforma per creare, conservare e gestire le tue credenziali di accesso in modo ordinato e sicuro;

multipiattaforma per creare, conservare e gestire le tue credenziali di accesso in modo ordinato e sicuro; potrai utilizzare 1TB di spazio di archiviazione cloud crittografata per un numero illimitato di file e contenuti multimediali garantendoti accesso sicuro da tutti i tuoi dispositivi.

Non perdere altro tempo. Proteggi la tua privacy, i tuoi dispositivi e i tuoi risparmi grazie all’app compatibile con qualsiasi sistema operativo e browser. Fai la scelta giusta e attiva oggi stesso 2 anni di NordVPN a soli 5,29 euro al mese. Si tratta di una soluzione completa e sicura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.