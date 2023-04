NordVPN senza app proteggi un numero illimitato di dispositivi

NordVPN è tra le migliori VPN presenti sul mercato. Grazie alla recente promozione oggi la acquisti al 63% di sconto con 3 mesi extra. Devi solo attivare l’Abbonamento Biennale per risparmiare così tanto. Sono tantissimi i vantaggi di questo provider.

Infatti, la sua protezione garantisce privacy e sicurezza grazie a una serie di funzionalità incluse. I suoi server trasferiscono la tua connessione dati in un tunnel crittografato per rendere le tue informazioni personali illeggibili a terzi. Inoltre, otterrai anche un’ottimizzazione in velocità e stabilità.

Grazie alla larghezza di banda illimitata garantita dai suoi server, potrai beneficiare sempre e ovunque di navigazione online rapida, flusso dati stabile e streaming senza buffering. Download, trasferimento dati e gaming ne beneficeranno enormemente.

Tra l’altro, pochi lo sanno, ma è possibile avere tutti questi benefici senza installare l’app di NordVPN così da proteggere e migliorare un numero illimitato di dispositivi. Scopri come è possibile fare tutto questo in pochi e semplici passaggi legali e certificati dal provider stesso.

NordVPN senza app per tutti i dispositivi

NordVPN può essere utilizzata su tutti i dispositivi senza installare l’app. Lo puoi fare installando la sua applicazione sul router di casa o ufficio. Così otterrai il modo migliore per proteggere ogni device connesso alla rete WiFi. Quali sono i vantaggi?

Sicurezza sempre attiva senza dover configurare ogni nuovo dispositivo.

senza dover configurare ogni nuovo dispositivo. Rete Domestica crittografata.

Unica VPN per più dispositivi.

Dispositivi illimitati con protezione privacy e sicurezza online.

Tuttavia c’è anche un limite da tenere presente: questa soluzione funziona solo localmente. Ad esempio, in mobilità non avrai la protezione necessaria. Ecco perché comunque sarebbe meglio installare l’app di NordVPN almeno su quei dispositivi che utilizzi lontano da casa e quindi dalla tua rete WiFi domestica.

Come installare la VPN sul tuo router

Se ti sei convinto che la soluzione migliore sia quella di installare NordVPN sul tuo router, vediamo quindi come farlo in modo sicuro ed efficace. Segui ogni singolo passaggio e vedrai che non troverai nessuna difficoltà e nemmeno avrai problemi:

accedi al router digitando l’Indirizzo IP e la password nel browser così da accedere al pannello amministratore; configura il router installando NordVPN, prima assicurati che supporti OpenVPN come client; prova la connessione verificando che la VPN funzioni a dovere.

