NordVPN: provala per 30 giorni senza impegno

Perché acquistare una VPN a occhi chiusi quando hai la possibilità di scegliere la migliore verificando tu stesso la sua bontà? Acquista ora NordVPN e inizia la prova di 30 giorni. Senza impegno utilizzi tutte le sue funzionalità integrate senza alcun limite e senza alcun impegno. Se sei soddisfatto continui a sfruttarla per sicurezza, ottimizzazione e privacy. Di contro, invece, puoi richiedere un rimborso immediato senza nemmeno specificare la motivazione.

Per avviare questa prova devi solo installare la sua app sui tuoi dispositivi. Puoi proteggerne fino a 6 contemporaneamente. Universale, è compatibile con tutti i sistemi operativi esistenti. Addirittura puoi anche installarla direttamente sul router di casa. Utilizzarla è molto semplice e pratico. Una volta inserito l’account fornito in fase di acquisto hai subito accesso a tutte le funzionalità della VPN.

Per prima cosa attivala collegandoti a uno dei suoi 5700 server a disposizione, posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Poi prendi dimestichezza con tutte le opzioni accessibili. Ad esempio, sei tu a poter scegliere quale posizione virtuale assumere o permettere alla VPN stessa di sceglierla in base a ciò che stai facendo online e al miglior server disponibile in quel momento.

NordVPN: prova questa VPN e se non ti piace ricevi il rimborso totale

Acquista NordVPN con la formula “soddisfatto o rimborsato”. Hai 30 giorni di tempo per verificare la sua bontà e nel caso chiedere un rimborso totale dei soldi spesi. Siamo quasi sicuri che non avrai alcun problema. Anzi, amerai questa VPN per la velocità che fornisce alla tua connessione dati, sempre e ovunque. Questo grazie alla larghezza di banda illimitata dei suoi server.

In pratica, se ami lo streaming avrai un flusso dati stabile e veloce, senza alcuna distrazione. Dì addio a buffering e disconnessioni. Potrai goderti tutti i contenuti live e on demand alla massima qualità disponibile, anche in 4K, senza avere alcun problema. Perfetta anche per il gaming, NordVPN è la scelta giusta se vuoi essere sempre un passo avanti proteggendo costantemente la tua privacy da qualsiasi minaccia online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.