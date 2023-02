Utenti a rischio per streaming e hosting video: proteggiti con NordVPN

Sei solito navigare online e fruire di siti streaming o hosting video? Se la risposta è sì allora sei in pericolo. Una recente ricerca, condotta dagli esperti di NordVPN, ha rivelato che la maggior parte delle minacce online sono concentrate proprio in questi due contenitori. Per proteggerti devi attivare questa potente VPN.

I siti di contenuti per adulti, di streaming e di video hosting – ha spiegato la società esperta in cybersicurezza – contengono la maggior parte delle minacce alla sicurezza e alla privacy, come malware, annunci intrusivi e tracker.

La stessa ricerca ha dimostrato che la funzione Threat Protection, inclusa nell’app di questo provider, è in grado di proteggere gli utenti da questi pericoli. Il suo obiettivo è quello di bloccare tracker, annunci intrusivi e infezioni da malware. I risultati nel solo mese di dicembre 2022 sono stati stupefacenti.

Se non voi rinunciare ai tuoi contenuti preferiti devi correre comunque ai ripari. Oggigiorno il rischio di perdere privacy e dati personali è troppo elevato. Il motivo è presto detto. Navigando online sempre più spesso compaiono pubblicità intrusive e invasive che aprono nuove pagine e finestre o video e audio senza la tua autorizzazione.

NordVPN: come proteggerti da pubblicità intrusive e invasive

L’unico modo per proteggersi da queste minacce reali che vediamo tutti i giorni è attivando NordVPN. La sua applicazione include la funzione Threat Protection che funge da anti-malware e ad blocker, indispensabili per una sicurezza online efficace.

Oggigiorno – ha spiegato Adrianus Warmenhoven, consulente di sicurezza informatica presso l’azienda – gli ad blocker sono fondamentali sia per la sicurezza, dal momento che bloccano gli annunci che possono infettare i dispositivi degli utenti, sia per la privacy, poiché questi fastidiosi annunci si basano sulla raccolta di dati dall’attività online e sulla violazione della privacy delle persone. Inoltre, se un sito web si carica più lentamente del solito, la colpa può essere degli annunci intrusivi. Le app gratuite piene di annunci indesiderati potrebbero persino scaricare più velocemente la batteria di un dispositivo.

Ma non è tutto. Infatti, l’esperto ha descritto la situazione online dei nostri giorni come una costante e continua sfida. Essendo connessi in ogni momento della giornata capiamo bene quanto sia necessario proteggersi in modo adeguato. Warmenhoven ha concluso dicendo:

Il mondo online sfida gli utenti in ogni loro singola mossa. Vuoi leggere un articolo? Decine di annunci pubblicitari e finestre pop-up sono pronte a coprire lo schermo. Un’altra minaccia alla privacy, il malware, è in agguato sui siti web e nei file pronti per essere scaricati. I siti web in cui si naviga sono anche pieni di tracker di terze parti, che analizzano la cronologia di navigazione per scoprire cosa si fa. Spetta all’utente evitarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.