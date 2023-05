NordVPN: l'offerta speciale ti sta aspettando, approfittane ora

NordVPN ti sta aspettando con un’offerta potente. Attivala ora al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Il Piano Biennale ti garantisce 27 mesi al prezzo di 24 con uno sconto che supera la metà. Un’occasione pazzesca che non puoi gettare al vento. Approfittane subito così hai risparmio assicurato con il massimo di privacy e sicurezza attiva su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente.

Il fatto è che a questo prezzo ottieni fin da subito tutte le funzionalità incluse di questa incredibile VPN. Prima di tutto hai un tunnel crittografato per rendere tutte le tue informazioni anonime e illeggibili. Molto importante se vuoi proteggere la tua identità digitale in modo che ogni informazione inviata o ricevuta non porti alla tua persona. Inoltre, ti viene fornito un Indirizzo IP differente da quello reale.

Così come la posizione virtuale, diversa da quella reale, non solo garantisce massima protezione da qualsiasi minaccia, ma ti regala parecchi vantaggi. Uno di questi è la possibilità di accedere in modo illimitato a tutti i contenuti del web e delle piattaforme streaming, senza censure né georestrizioni. Un altro è la possibilità di aggirare i listini prezzi pilotati per zona geografica e potere di acquisto. Così risparmierai anche sui tuoi acquisti.

NordVPN: risparmia senza rinunciare al top di gamma

NordVPN è la VPN top di gamma che ti permette di avere tutto in un’unica app attiva sui tuoi dispositivi. Acquistala ora al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Al suo interno hai anche una funzionalità pazzesca chiamata Threat Protection. Questa fondamentalmente svolge tre attività fondamentali per migliorare la tua connessione dati e privacy.

Anti-Malware: blocca tutti i malware e gli attacchi hacker o cracker attraverso la scansione regolare di tutti i file per evitare minacce reali o presunte e infezioni malware. Anti-Tracker: ferma qualsiasi attività di tracking nei tuoi confronti dovute a monitoraggio di cybercriminali e aziende importanti che vogliono profilarti commercialmente. Ad-Blocker: nasconde annunci pubblicitari, pop-up e banner per assicurarti una navigazione online veloce, senza sorprese e un utilizzo delle app funzionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.