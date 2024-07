NordVPN: l'offerta estiva si arricchisce con Giga gratuiti per viaggiare all'estero

NordVPN, uno dei migliori fornitori di VPN disponibili sul mercato, ha lanciato una nuova offerta per l’estate con sconti fino al 69% sui piani di 2 anni e Giga gratuiti per il servizio di eSIM internazionale Saily. I prezzi partono da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, mentre sottoscrivendo il piano più completo si possono ottenere fino a 20 GB di dati gratis per la propria vacanza all’estero.

Per chi ancora non lo conoscesse, Saily è un nuovo servizio di eSIM nato per facilitare la connessione Internet fuori dall’Europa, grazie a una piattaforma facile da usare e a tariffe concorrenziali rispetto a servizi analoghi.

NordVPN: la nuova offerta dell’estate

Da tempo NordVPN è una delle VPN di riferimento qui in Italia e nel resto del mondo. Lo è per la sua sorprendente velocità di connessione, ideale per quanti utilizzano la rete virtuale privata per giocare o guardare un evento in diretta streaming. E lo è anche per le tante funzionalità di sicurezza extra incluse nei suoi piani, su tutte Threat Protection, in grado di assicurare una protezione dagli eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, dalla pubblicità invasiva dei siti e dai tracker web.

Un altro suo punto di forza è la ferrea politica No-log, certificata da più di un test indipendente. Questo significa che nessuno del team di NordVPN può avere accesso e condividere i dati degli utenti con soggetti terzi.

Grazie alla nuova offerta per l’estate, i piani di due anni sono in sconto fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. In più, è possibile beneficiare di Giga gratuiti per l’eSIM internazionale Saily. E qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.