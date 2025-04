Come vedere Milan-Inter di Coppa Italia in streaming dall'estero

Questa sera, mercoledì 2 aprile, si gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia Milan-Inter. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5 alle ore 21:00, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Massimo Paganin. La gara di ritorno è in programma invece mercoledì 23 aprile, quindi subito dopo Pasqua.

Gli appassionati di calcio che in questo momento si trovano all’estero possono vedere la partita in streaming su Mediaset Infinity con una VPN. Senza l’attivazione del servizio di rete privata virtuale, infatti, la visione di qualsiasi contenuto della piattaforma streaming risulta bloccato a causa delle restrizioni geografiche.

Per non perdere nemmeno uno scatto di Leao e le giocate dell’onnipresente Barella, la migliore VPN è PrivateVPN, per via della sua velocità di connessione superiore alla media. Tra le altre cose, in questi giorni è anche in offerta al prezzo scontato di 2,08 euro al mese per tre anni.

Come vedere Milan-Inter di Coppa Italia dall’estero

Ricapitolando, la visione in streaming dall’estero della partita di oggi Milan-Inter di Coppa Italia richiede l’attivazione di una VPN e il collegamento alla diretta di Canale 5 tramite l’app Mediaset Infinity. Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio di rete privata virtuale, basterà connettersi a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e annullare così il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti di qualsiasi piattaforma streaming al di fuori dell’Italia.

Tra le tante offerte VPN oggi disponibili, una delle migliori è quella che ha per protagonista PrivateVPN: il piano annuale è disponibile al prezzo scontato di 2,08 euro al mese, sconto che viene poi applicato anche per i successivi 24 mesi. Al di là di tutto questo, poi, la promozione in corso prevede anche una garanzia di rimborso di 30 giorni dalla data di acquisto, utile nel caso non si rimanga soddisfatti del servizio.