Total VPN: lo sconto di benvenuto è speciale

Total VPN è il servizio di rete privata virtuale della software house di proprietà del gruppo statunitense Point Wild leader nella protezione online. In questi giorni sta offrendo uno sconto di benvenuto speciale ai nuovi iscritti, tramite cui è possibile attivare il piano annuale della VPN al prezzo scontato di 1,59 euro al mese.

Il pacchetto Ultimate VPN include sia Total Adblock, strumento di rimozione automatica delle pubblicità online, che TotalAV, pluripremiato antivirus che protegge il computer da malware, virus e altri pericoli online. Grazie dunque all’offerta in corso, la spesa per il primo anno è di appena 19 euro.

L’offerta di Total VPN con lo sconto di benvenuto

La tariffa normale relativa al pacchetto di Total VPN è pari a 8,25 euro al mese. In questi giorni però, grazie allo sconto di benvenuto, i nuovi iscritti al servizio pagano 1,59 euro al mese per 12 mesi, risparmiando così l’80% (vale a dire 6,67 euro al mese). Per beneficiare dello sconto è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, aggiungere un segno di spunto accanto all’accettazione dei termini di servizio e completare il pagamento tramite PayPal, Google Pay, Visa, Mastercard o American Express.

Insieme al servizio VPN, la tariffa scontata di 1,59 euro al mese include anche un antivirus e un adblock, entrambi utili per aumentare la sicurezza dei propri dati (sia quelli personali che dei file conservati sul proprio dispositivo in uso). La protezione antivirus di TotalAV è compatibile con tutti i nuovi dispositivi (PC Windows, Mac, device Android e iPhone) ed è utilizzata oggi da oltre tre milioni di utenti.

Dall’altra parte, il servizio VPN consente di crittografare la connessione all’istante e rendere irrintracciabili le proprie attività online. L’anonimato viene conservato anche nel caso di interruzione della VPN, grazie alla funzionalità Kill Switch. Infine, così come la protezione antivirus, la VPN è compatibile su computer, smartphone e tablet.