Migliori VPN per iPhone e iPad: App VPN per iOS

L’utilizzo di una VPN su iPhone o iPad è sempre più consigliato. Nonostante questi dispositivi siano generalmente più sicuri e protetti rispetto agli smartphone Android, necessitano comunque di un supplemento di protezione.

La guida che proponiamo fornirà una lista con quelle che sono attualmente le migliori VPN per dispositivi mobile Apple, con una valutazione di ogni provider basata su criteri come la sicurezza dei dati, la velocità di connessione, la facilità d’uso, il supporto clienti e la compatibilità con iOS. Si troverà anche una tabella riassuntiva con le informazioni necessarie per scegliere la VPN per iPhone che corrisponde ai propri bisogni.

Non ci limiteremo, tuttavia, a stilare la classifica: fugheremo tutti i principali dubbi relativi al funzionamento (e non solo) di questi servizi. Così da avere un quadro il più possibile completo sull’argomento.

VPN per iPhone e iPad consigliate nel 2024

Utilizzare una VPN su iPhone è molto importante per proteggere le informazioni comunicate o trasmesse quando si è connessi a Internet. Bisogna, quindi, optare per un servizio affidabile e trasparente sulla politica della registrazione dei dati personali. Segue la classifica delle migliori VPN selezionate per gli utenti iOS.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 6400+ server in 111 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN si caratterizza nel panorama per funzionalità esclusive come Meshnet, che permette una connessione diretta per estendere la rete locale a distanza; i server Double VPN, che aumentano l’anonimato online; i server Onion Over VPN per chi desidera usare la rete Tor in modo anonimo; e i server P2P, ideali per scaricare contenuti tramite protocolli P2P, come BitTorrent. Propone anche un sistema per bloccare link dannosi, tracker e cookie durante la navigazione.

I protocolli di connessione supportati su iOS includono OpenVPN e NordLynx, quest’ultimo basato su WireGuard ma ottimizzato da NordVPN per offrire maggiore velocità e reattività, soprattutto su dispositivi Apple.

Si appoggia a una crittografia di livello avanzato (256-bit) e vanta una politica di non registrazione dei log e delle info personali degli utenti, verificata da audit esterni. La sua sede legale è a Panama, un paese con leggi sulla protezione della privacy molto rigide.

NordVPN è una delle migliori VPN per iPhone perché è possibile attivare la connessione chiedendolo a Siri, si verrà collegati in maniera automatica al server migliore rispetto alla propria posizione.

Il supporto clienti è disponibile 24/7 tramite chat dal vivo o email. NordVPN accetta pagamenti tramite PayPal, carte di credito, carte di debito prepagate come PostePay e Apple Pay. L’opzione di abbonamento più conveniente costa 3,59€ al mese con un piano biennale, sebbene siano disponibili anche piani mensili e annuali a prezzi superiori. Tutti gli abbonamenti offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, consentendo di provare il servizio senza rischi.

Pro Rete VPN tra le più estese in circolazione

Protocollo NordLynx consente una connessione veloce

Lo streaming su iPhone e iPad funziona davvero bene

Collegamento con Siri Contro Ha più funzionalità per utenti Android

Sconti solo per abbonamenti lunghi

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

SurfShark è un servizio VPN in rapida crescita con un’ampia rete di oltre 3.200 server distribuiti in 100 paesi e connessioni simultanee illimitate (su tutti i sistemi operativi).

Ottima l’app VPN iOS con diverse funzioni e opzioni di personalizzazione. La connessione si attiva con un il semplice pulsante “Connect” e si può cambiare agevolmente protocollo tra OpenVPN e IKEv2, noti per le loro alte performance. In aggiunta, l’applicazione include una funzione per l’ottimizzazione del consumo di dati, ideale per chi utilizza la virtual private network su reti mobili, poiché riduce il consumo di dati comprimendo le dimensioni dei pacchetti trasmessi.

Per garantire sempre la massima sicurezza, SurfShark dispone delle più avanzate tecnologie: connessione WireGuard, la crittografia AES 256-bit, un kill switch automatico e un sistema di protezione da DNS leak per prevenire manipolazioni delle pagine web visitate o scoperte dei siti da parte del provider.

Una caratteristica distintiva di questa VPN è la modalità NoBorders per superare censure e controlli di traffico Internet, nascondendo le attività di navigazione al provider. Questo rende SurfShark particolarmente utile in contesti come scuole, università o paesi con forte censura, dove la rete privata virtuale può essere utilizzata per aggirare restrizioni.

Le tariffe sono competitive, a partire da 2,19€ al mese per il piano biennale. È possibile pagare l’abbonamento tramite PayPal, carte di credito e carte prepagate. Scaricando l’app dall’App Store si può sfruttare un periodo di prova gratuito di 7 giorni. Sempre garantito il rimborso a 30 giorni dalla sottoscrizione.

Pro Connessioni simultanee illimitate

Velocità per iOS molto elevate

Prova gratuita di 7 giorni Contro Mancano alcune funzioni presenti solo su Android

PrivateVPN

PrivateVPN 4.2 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Chi è alla ricerca di un servizio economico e efficace per il download veloce di file tramite reti P2P, deve considerare PrivateVPN . Larghezza di banda e velocità sono illimitate, a fronte però di una rete di server non paragonabile a NordVPN o ad altri competitor: parliamo circa di 200 server.

Come anticipato, questa virtual private network è utile per scaricare file da BitTorrent o altre reti P2P. Basta attivare la connessione prima di iniziare il download, aprire l’app di download e procedere con il download a velocità superiori rispetto a quelle di una connessione non protetta, grazie anche alla funzionalità di port forwarding.



La sicurezza è garantita dalla modalità Stealth di PrivateVPN, che permette di superare efficacemente firewall nazionali e controlli di pacchetti di dati (in altre parole, nessuno saprà che si sta usando una VPN). Troviamo la crittografia AES-256, dal protocollo OpenVPN e dalla protezione contro le perdite di DNS/IPv6.

PrivateVPN è disponibile a un costo di 2,08€ al mese, con formula “soddisfatti o rimborsati”.

Pro Server ottimizzati per il P2P

Modalità Stealth (utile soprattutto all'estero)

Banda e velocità illimitate Contro Rete di server di dimensioni ridotte

Non c'è nessuna prova gratuita

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è una VPN per iPhone e iPad veloce e ideale anche per connessioni FTTH. I suoi server (3.000+) sono noti per mantenere la velocità di connessione quasi invariata, cosa che li rende perfetti anche per lo streaming in 4K, dando l’impressione di non utilizzare affatto una VPN.

Il protocollo di sicurezza Lightway, basato su WireGuard, è il segreto dietro queste prestazioni elevate. È più leggero e permette connessioni veloci ai migliori server disponibili senza compromettere la sicurezza, assicurando ottimi risultati di upload e download anche su dispositivi iOS come iPhone e iPad.

Dal punto di vista della sicurezza e della privacy, ExpressVPN utilizza l’algoritmo AES-256 e segue una rigorosa politica di no-log, combinando così velocità e anonimato.



L’app di ExpressVPN (ottimizzata per iPad) ha una navigazione semplificata: con un semplice tocco è possibile cambiare IP e selezionare un nuovo server. È compatibile con tutte le versioni di iOS a partire dalla 8.0 e consente di proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Si tratta di un’applicazione molto minimale, che privilegia senza dubbio la facilità ma pecca un po’ in termini di funzionalità (non sono presenti ad esempio split tunneling e Multihop).

Il piano più conveniente ha un costo di 6,31€ al mese con abbonamento annuale. ExpressVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, ideale per testare il servizio. Accetta pagamenti tramite Apple Pay o PayPal.

Pro App semplice

Server ottimizzati per lo streaming 4K

Prestazioni elevate grazie al protocollo Lightway Contro Poche funzionalità nell’app per iOS (rispetto ad Android)

Prezzi più alti della media

CyberGhost

CyberGhost 4.1 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

Anche CyberGhost è una valida scelta per gli utenti che si avvicinano per la prima volta all’uso delle VPN su iPhone. Il punto forte dell’app è la semplicità e il design pulito, che non scoraggia i principianti.

Il servizio mette a disposizione una vasta rete che conta oltre 10.700 server in più di 100 paesi, garantendo così elevate velocità di connessione, anche quando si sceglie un server distante geograficamente. Si ricorda che solitamente un server è più rapido quanto vicino alla posizione di partenza.

La sicurezza è una priorità per CyberGhost, che su tutti i suoi server applica una cifratura avanzata a 256 bit e supporta la connessione WireGuard. L’applicazione include anche un kill switch automatico e un filtro di navigazione che aiuta a bloccare malware e contenuti web indesiderati. Tuttavia, split tunneling e OpenVPN non sono presenti nella versione iOS dell’app.

Per gli appassionati di gaming, CyberGhost mette a disposizione server ottimizzati per proteggere il gioco online, prevenendo attacchi DDoS e facilitando l’accesso a server geograficamente limitati.

CyberGhost ha sviluppato un’app per Apple Watch per avviare una connessione VPN sicura senza la necessità di interagire con il proprio dispositivo mobile. Esiste anche un’applicazione per Smart TV.

L’abbonamento più conveniente a CyberGhost ha un costo di 2,19€ al mese per il piano biennale. I pagamenti possono essere effettuati tramite PayPal, carta di credito o Apple Pay. Su iOS è disponibile una prova gratuita di 7 giorni. Per chiunque non sia completamente soddisfatto, CyberGhost propone una garanzia di rimborso estesa a 45 giorni.

Pro App iOS minimal ma intuitiva e di facile utilizzo

Prova gratuita di 7 giorni per utenti iOS

Garanzia di rimborso di 45 giorni Contro L’app per iOS non ha lo split tunneling

PIA VPN

Private Internet Access 4.2 Massimo dispositivi: illimitati Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Server: 3386 in 42 paesi Sicurezza: OpenVPN, PPTP, IPsec/L2TP, Wireguard Assistenza 24/7: ✔ Sede legale: Stati Uniti Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Private Internet Access (PIA) spicca tra le VPN per iOS grazie alla presenza di un kill switch nell’app, una funzionalità particolarmente apprezzata perché interrompe la connessione internet solo in caso di disconnessione accidentale della VPN, evitando interruzioni durante la disconnessione manuale da un server. L’app di PIA per iOS è dotata, inoltre, del protocollo WireGuard, noto per la sua elevata velocità.



L’app di PIA VPN su iOS offre più opzioni di personalizzazione rispetto a quelle degli altri provider. Tra queste, i comandi personalizzati per Siri, che permettono di attivare la connessione a un server PIA tramite comando vocale (proprio come per NordVPN).

Anche se Private Internet Access non ha subito audit indipendenti sulle sue pratiche di gestione dei log, la sua politica di privacy è stata confermata più volte attraverso procedimenti legali. Vanno citati la crittografia AES 256-bit, il kill switch, i server che non conservano dati permanentemente, ma utilizzano solo memoria RAM, la perfect forward secrecy.

PIA arricchisce la sua offerta con ulteriori funzioni di sicurezza, quali l’app open source per iOS, il protocollo proxy Shadowsocks e un ad blocker integrato per bloccare le pubblicità indesiderate.

A livello di prezzi, il piano più conveniente è quello biennale da 1,99 € al mese. Garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Pro Kill switch presente nell'app iOS

App iOS open source

Comandi personalizzati per Siri Contro Non può connettere simultaneamente più di 10 dispositivi

Supporto clienti da migliorare

Ci si può fidare di una VPN gratis per iPhone?

Quando si considerano le VPN gratis per iPhone e iPad, è importante riconoscere che, nonostante diano accesso immediato e senza costi, presentano spesso limitazioni notevoli rispetto alle versioni a pagamento. In alcuni casi, i provider potrebbero essere poco sicuri e raccogliere e rivendere i dati personali dei loro utenti.

Di seguito, alcune delle migliori VPN gratuite disponibili per iOS, con i loro punti di forza e i limiti associati.

Windscribe offre una quantità generosa di dati mensili e una buona selezione di server. Tuttavia, le velocità possono essere inconsistenti e alcune delle funzionalità più avanzate sono riservate agli utenti che sottoscrivono un abbonamento a pagamento.

ProtonVPN ha dati illimitati ma la versione gratuita soffre di velocità ridotte e ci si può connettere a un numero ridotto di server, il che può compromettere l’esperienza di navigazione e di streaming.

TunnelBear è un servizio semplice e diretto. Il limite di dati mensile restringe in ogni caso la sua utilità per attività che richiedono un uso intensivo di dati o per lo streaming.

Perché queste sono le migliori VPN per iPhone e iPad

Le VPN menzionate in questa guida sono state scelte come le migliori per iPhone e iPad seguendo criteri rigorosi che garantiscono un’esperienza utente ottimale e massima sicurezza. La selezione si basa su:

Privacy e Sicurezza: la capacità di una VPN di proteggere l’anonimato degli utenti è imprescindibile. I servizi selezionati implementano politiche di no-log verificate e offrono crittografia avanzata AES-256, assicurando che le attività online e i dati personali siano protetti da accessi indesiderati. Velocità: un aspetto fondamentale per un’esperienza positiva. Le VPN per iPhone in questa guida sono state testate per la loro capacità di mantenere velocità elevate, minimizzando l’impatto sulle prestazioni di Internet, cosa particolarmente importante per lo streaming, il gaming e il download di grandi file. Facilità d’uso dell’app: le applicazioni VPN per iOS sono alla portata anche di chi non è tecnologicamente esperto: grafiche minimal, bottoni intuitivi e impostazioni semplici da raggiungere. Prezzo e varietà di abbonamenti: i servizi scelti per la classifica propongono diverse fasce di prezzo e periodi di abbonamento per adattarsi alle diverse esigenze e budget degli utenti. Performance: le prestazioni generali, inclusi l’uptime del server e la consistenza del servizio, sono essenziali. VPN con una vasta rete di server in diverse località geografiche garantiscono l’accesso a contenuti globali e una connessione stabile e veloce. Supporto cliente: le VPN per iPhone e iPad scelte hanno un’assistenza affidabile, accessibile tramite chat dal vivo, email e risorse online, per aiutare gli utenti a risolvere qualsiasi problema in modo tempestivo.

Attraverso questi criteri, le VPN per iOS che abbiamo scelto offrono una combinazione ottimale di sicurezza, prestazioni e facilità d’uso, rendendole ideali per gli utenti di iPhone e iPad che desiderano navigare in sicurezza e libertà, senza limiti o censure.

Come scegliere la VPN iPhone per te

Scegliere la VPN giusta per il proprio iPhone può sembrare complesso, per questo proponiamo una tabella che sintetizza l’uso più consigliato e la funzionalità top di ciascun servizio e il tipo di utente a cui può essere più utile.

Nord VPN Per chi cerca il massimo della privacy. Doppia crittografia e Meshnet tra le sue funzionalità più interessanti. Surfshark VPN Economica con connessioni simultanee illimitate. App che funziona anche all’estero. CyberGhost VPN Perfetta per chi gioca online, visto che offre server specializzati per il gaming. Rete server vastissima e un’app dedicata ad Apple Watch. Private VPN Adatta per chi ha bisogno di scaricare P2P. Dispone di port forwarding e di una modalità Stealth (molto utile all’estero). Express VPN La presenza di server dedicati allo streaming 4K, la rende ideale per chi vuole guardare video online. App semplice. PIA VPN App iOS open source (personalizzabile) e comandi personalizzati Siri.

Configurare una VPN iPhone passo per passo

Per configurare una VPN su iPhone e iPad, gli utenti possono adottare due metodi distinti, tramite l’applicazione dedicata o attraverso una configurazione manuale.

Vediamo prima l’installazione via app:

Per iniziare, visita l’ Apple App Store , cerca l’app della VPN che hai scelto e scaricala cliccando su “Ottieni”.

, cerca l’app della VPN che hai scelto e scaricala cliccando su “Ottieni”. Dopo l’installazione, effettua l’accesso con le credenziali fornite dal provider VPN.

Se non hai ancora un abbonamento, puoi sottoscriverlo direttamente dall’app, utilizzando Apple Pay come metodo di pagamento.

Una volta autenticato, l’app offre un’interfaccia utente che permette di connettersi facilmente premendo il pulsante “Connetti” o “Connessione rapida”, quest’ultima opzione seleziona automaticamente il server più efficiente o più vicino. È anche possibile scegliere manualmente un server specifico per utilizzare un indirizzo IP di un altro paese, utile per accedere a contenuti non disponibili in Italia. Durante la connessione, l’app potrebbe richiedere l’autorizzazione a modificare le configurazioni VPN del dispositivo, autenticabile tramite Face ID o Touch ID.

Passiamo ora alla configurazione manuale, ideale per chi preferisce una personalizzazione più dettagliata:

Apri il menu “Impostazioni” del tuo dispositivo, vai su “Generali”, poi “VPN e gestione dispositivi” e seleziona “VPN”.

Toccando “Aggiungi configurazione VPN”, accederai alla schermata di configurazione manuale.

Qui, potrai selezionare il tipo di connessione desiderata (IKEv2, IPSec o L2TP), inserire l’indirizzo del server remoto e le tue credenziali di accesso.

Dopo aver inserito tutti i dettagli, concludi premendo “Fine” per tentare di stabilire la connessione.

Per ottenere i parametri necessari alla configurazione manuale, gli utenti con un abbonamento possono consultare il sito web del provider VPN, nella sezione dedicata. Sebbene questa modalità offra maggiore controllo sulla connessione, tende a essere meno pratica rispetto all’uso dell’app perché permette di collegarsi a un solo server alla volta e richiede una configurazione più complessa. Per un tutorial completo si rimanda alla guida su come configurare una VPN su iPhone e iPad.

Usi consigliati

L’utilizzo di una VPN su iPhone e iPad può migliorare significativamente l’esperienza online in vari modi. Ecco un elenco di possibili usi:

Navigazione sicura: con una VPN su iPhone è possibile navigare in modo sicuro su reti Wi-Fi pubbliche, proteggendo i dati da possibili intercettazioni. Accesso a contenuti geo bloccati: grazie a strumenti di questo tipo si può accedere a contenuti multimediali, come film e serie TV, che sono bloccati in certe aree geografiche. Evitare la censura: se si viaggia in paesi con restrizioni internet severe, una VPN può aiutare a bypassare la censura e accedere liberamente a siti o app. Miglioramento della privacy online: la virtual private network maschera l’indirizzo IP e cripta il traffico di dati, proteggendo le attività online da occhi indiscreti. Riduzione del tracciamento pubblicitario: si riduce il tracciamento da parte di inserzionisti che desiderano profilare gli interessi dell’utente basati su attività online e posizione geografica. Miglioramento della velocità di connessione: alcune VPN riducono il throttling (limitazione della banda) operato da alcuni provider di servizi Internet. Protezione durante l’uso di app di messaggistica: una rete virtuale privata è in grado di criptare la comunicazione su app come WhatsApp o Telegram. Una funzione particolarmente utile in paesi dove queste app sono monitorate o bloccate. Sicurezza nell’uso di app bancarie e di shopping online: vengono messe al sicuro le transazioni finanziarie e i dati della carta di credito quando si utilizzano app bancarie o di shopping online. Connessioni remote sicure: nel caso di lavori in remoto, una VPN può fornire un accesso sicuro alla rete aziendale, proteggendo i dati aziendali sensibili. Giochi online: consente l’accesso a giochi bloccati in specifiche regioni e protegge da attacchi DDoS e altri rischi di sicurezza.

Questi sono solo alcuni dei modi in cui puoi sfruttare una VPN su iPhone e iPad per fruire di una maggiore libertà online.

Riepilogo

L’utilizzo di una VPN su iPhone o iPad può notevolmente migliorare l’esperienza online, offrendo una protezione avanzata, accesso a contenuti globali e protezione della privacy. Nella guida sono state esaminate diverse opzioni, ognuna con i propri punti di forza, da quelle che massimizzano la privacy a quelle ottimizzate per lo streaming e il gaming.

La scelta del servizio giusto dipenderà dalle esigenze specifiche e dall’attenta valutazione dei criteri analizzati, come velocità, facilità d’uso, supporto tecnico e range di prezzo. È importante considerare questi fattori per selezionare una VPN che non solo protegga la connessione internet ma possa anche ampliare le possibilità di navigazione e interazione online in modo sicuro e libero. A questo proposito spesso le VPN free per iOS non sono consigliate perché funzionano poco e con interruzioni. Investire in una buona rete virtuale privata significa puntare sulla sicurezza digitale e nella propria libertà online.

Domande Frequenti sulle Migliori VPN per iPhone e iPad Cosa considerare prima di cambiare VPN iPhone? Prima di cambiare VPN su iPhone, considera la compatibilità con iOS, verifica la qualità delle prestazioni (velocità e stabilità), controlla le politiche di sicurezza e privacy, valuta il numero e la distribuzione geografica dei server, e assicurati che ci sia un buon supporto clienti. Infine, esamina i costi e verifica se esiste un periodo di prova gratuita o una politica di rimborso. Gli iPhone hanno una VPN integrata? Gli iPhone non dispongono di una VPN integrata. Tuttavia, iOS supporta la configurazione manuale di VPN tramite le impostazioni del dispositivo, permettendo agli utenti di collegarsi a servizi VPN di terze parti attraverso le relative applicazioni scaricabili dall’App Store. Qual è la VPN per iPhone e iPad più veloce? ExpressVPN è una delle VPN più veloci per iPhone e iPad grazie ai suoi server ottimizzati e al protocollo proprietario Lightway.