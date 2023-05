NordVPN: il modo giusto per risparmiare sugli acquisti

Se pensi che NordVPN abbia delle affiliazioni con qualche tour operator ti stai sbagliando. Grazie a questa VPN puoi risparmiare sulla prenotazione delle tue vacanze e di eventuali biglietti aerei, ma non perché offra codici coupon o promozioni particolari. Il suo sistema di server integrato garantisce a te e a chi la utilizza durante la navigazione di risparmiare sui propri acquisti. Perciò attivala subito al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Tanto hai tempo 30 giorni per provare i suoi servizi e, qualora tu non ne fossi soddisfatto, puoi sempre fare richiesta di rimborso totale non oltre i giorni stabiliti. Comunque siamo sicuri che, al contrario, sarai molto felice di avere al tuo fianco – o se preferisci sui tuoi dispositivi – questa VPN di ultimissima generazione. Questo perché grazie a lei e ai suoi 5700 server di proprietà puoi acquistare voli, soggiorni e tanto altro a prezzi molto convenienti.

Il procedimento da seguire è molto semplice. Prima di collegarti al portale dove acquisti solitamente i tuoi biglietti aerei ad esempio, installa NordVPN sul dispositivo e avvia la connessione a uno dei suoi server. Abbi l’accortezza di selezionarne uno posizionato in quei Paesi dove il costo della vita è basso come il potere di acquisto degli abitanti. Questo elenco potrebbe esserti utile: Albania, Bulgaria, Ecuador, India, Macedonia, Polonia, Venezuela.

NordVPN: perché cambiare posizione virtuale ti farà risparmiare

Attivando NordVPN sui tuoi dispositivi avrai la possibilità di cambiare posizione virtuale. Questa tecnologia è molto utile in fase di acquisto laddove i siti eCommerce utilizzano il Price Steering. Si tratta di una pratica molto comune tramite la quale il cosiddetto venditore mostra un listino personalizzato in base a utente o zona geografica. Cambiando la tua posizione accederai a quello più economico se scegli uno dei Paesi sopra menzionati.

Inoltre, il procedimento è sicuro e affidabile perché questa VPN ti fornisce un Indirizzo IP sempre differente dal tuo. Ciò è anche sinonimo di sicurezza e privacy perché nessuno può essere in grado di risalire a te o alla tua identità digitale. Tra l’altro, installando NordVPN sui tuoi dispositivi, sarai anche protetto dalle attività di tracking che monitorano e registrano le tue preferenze così da profilarti online a scopi commerciali.

Avrai anche una sicurezza in più contro malware e hacker grazie alla costante scansione di tutti i file in download prima che possano fare danno se infetti. Scegliendo questa VPN avrai anche un potente ad-blocker che nasconderà annunci pubblicitari, banner e pop up sia sul web che in app. Ottimizzazione, risparmio e sicurezza: ecco le tre parole chiave di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.