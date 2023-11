NordVPN mantiene l'offerta del Black Friday attiva anche questa settimana

NordVPN, servizio VPN punto di riferimento del settore, si è reso protagonista di una gradita sorpresa in questa seconda settimana di novembre, mantenendo attiva l’offerta del Black Friday ancora per qualche giorno. Confermato lo sconto fino al 65%, con prezzi a partire da 3,79 euro al mese per 2 anni invece di 8,29 euro. Lo sconto più alto è destinato agli utenti che attiveranno il piano NordVPN Completo, in offerta a 5,79 euro. La promozione del Black Friday di NordVPN è disponibile su questa pagina.

Offerta Black Friday NordVPN con sconti fino al 65%

L’offerta del Black Friday è valida sui piani di due anni, con NordVPN che offre in regalo 3 mesi di servizio aggiuntivi. Il piano Standard è quello più economico, in virtù del costo mensile di appena 3,79 euro. Oltre alla VPN, questo piano include uno strumento anti malware e un tool che va a bloccare gli annunci pubblicitari e i tracker dei siti web, garantendo così una navigazione più sicura e piacevole.

I vantaggi di una VPN come NordVPN sono molteplici. Innanzitutto consente di rendere invisibili i propri dati personali, la cronologia di navigazione, la posizione e l’indirizzo IP agli occhi sia degli inserzionisti che dei criminali informatici.

Inoltre offre una protezione completa da malware, attacchi informatici e pubblicità ingannevoli. In più permette di accedere ai propri contenuti preferiti all’estero, qualunque sia la propria destinazione.

La promo del Black Friday con lo sconto fino al 65% sul piano Completo di 2 anni di NordVPN potrebbe terminare già nelle prossime ore. È possibile beneficiare dell’offerta su questa pagina.

