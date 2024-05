CyberGhost VPN a soli 2€. E se non sei soddisfatto, ricevi un rimborso

Se non sei sicuro di quale VPN faccia al caso tuo, la soluzione potrebbe essere molto più semplice di quel che credi: gran parte dei servizi, infatti, offrono una garanzia di rimborso dopo un certo periodo dall’acquisto. La maggior parte dei provider offre 30 giorni, ma CyberGhost VPN è un’eccezione: il tempo di “prova”, infatti, dura ben 45 giorni. Molto più della media.

Al momento è inoltre in corso un’offerta molto allettante sull’abbonamento biennale CyberGhost VPN: sottoscrivendolo online riceverai uno sconto dell’82%, che fa crollare il prezzo a soli 2,19 euro al mese. A ciò si aggiungono 2 mesi gratuiti, offerti dalla piattaforma.

Un mondo di streaming (e non solo) a portata di clic

CyberGhost VPN vanta tantissime funzionalità utili. La prima è l’ampia rete di server, ottimizzati soprattutto per lo streaming. Alcuni offrono velocità fino a 10 Gbps: buffering e rallentamenti diventeranno soltanto un ricordo. Un servizio di questo genere ti permette di sbloccare un universo di contenuti streaming: film, serie tv e quant’altro, senza restrizioni o blocchi geografici.

Naturalmente c’è anche la componente VPN: un tunnel crittografato che nasconde indirizzo IP, identità e tutte le tue attività in rete da occhi indiscreti. Diventerai, a tutti gli effetti, un “fantasma” della rete. Inoltre, utilizzare una VPN ti permette di proteggerti dalle minacce informatiche, specialmente se utilizzi spesso reti Wi-Fi pubbliche che non mettono in atto sistemi di protezione avanzata.

A tutto ciò si aggiunge l’assistenza clienti disponibile 24/7, sempre pronta a risolvere problemi o dubbi. Come anticipato, CyberGhost VPN offre una garanzia di rimborso estesa rispetto ai competitor: se per qualsiasi motivo il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, potrai richiedere un rimborso completo entro 45 giorni dall’acquisto.

Non dimenticare anche della promozione in corso: sottoscrivi un abbonamento da due anni online per ricevere uno sconto dell’82%. Il prezzo è di soli 2,19 euro al mese, più 2 mensilità gratuite che ti verranno offerte senza costi da CyberGhost VPN.