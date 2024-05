Qual è la migliore VPN da scegliere? NordVPN non ha rivali con la nuova promo

E’ il momento di scegliere NordVPN che, sempre di più, può essere considerata come la migliore VPN da attivare oggi per avere una connessione senza limiti e davvero privata. Sfruttando la promozione in corso, infatti, il prezzo di NordVPN si riduce fino a 3,69 euro al mese.

La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra. A disposizione dei nuovi utenti che scelgono NordVPN c’è anche una Gift Card da 10 euro in regalo (utilizzabile su Amazon e altri store online) oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso.

Da notare anche la possibilità di attivare il piano Ultimate, che aggiunge 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. Il costo, in questo caso, diventa di 6,49 al mese con una Gift Card da 50 euro in regalo. Tutte le versioni di NordVPN consentono l’utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea.

Con l’offerta in corso, NordVPN è scontata fino al 73%. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di NordVPN tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN (oltre al prezzo)

Non c’è solo il prezzo a rendere davvero vantaggiosa la scelta di NordVPN. Il servizio, infatti, include:

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la protezione della crittografia e una politica no log

e una la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server , sparsi in tutto il mondo, per aggirare i blocchi all’accesso su base geografica a siti e servizi web di vario tipo

Con l’offerta in corso, NordVPN è attivabile con un costo di 3,69 euro al mese. Per tutti i dettagli sulla promozione basta premere sul box qui di sotto.