Surfshark VPN: proteggi tutti i dispositivi che vuoi da 2,19€ al mese

Per navigare in sicurezza, servono gli strumenti giusti. È qui che entra in gioco Surfshark VPN: si tratta di una soluzione completa, che offre protezione, sicurezza e tranquillità a partire da soli 2,19 euro al mese. Un prezzo così economico è possibile grazie alla promozione in corso, che sconta i piani Surfshark fino all’86%.

Con Surfshark VPN, è possibile proteggere tutta la famiglia e tutti i dispositivi desiderati con connessioni VPN illimitate. Che si tratti di console di gioco, router o qualsiasi altro dispositivo, Surfshark garantisce una navigazione sicura e senza limiti.

Come Surfshark VPN ti protegge sempre

Sono tre i piani messi a disposizione da Surfshark VPN:

Starter : ideale per la protezione della navigazione quotidiana, questo piano offre un incredibile risparmio dell’86%, a soli 2,19 euro al mese

: ideale per la protezione della navigazione quotidiana, questo piano offre un incredibile risparmio dell’86%, a soli 2,19 euro al mese One : se stai cercando una sicurezza completa per la navigazione e i dispositivi, questo è il piano perfetto per te. A soli 2,69 euro al mese, risparmierai l’83%

: se stai cercando una sicurezza completa per la navigazione e i dispositivi, questo è il piano perfetto per te. A soli 2,69 euro al mese, risparmierai l’83% One+: con particolare attenzione alla protezione dell’identità, questo piano mantiene al sicuro le tue attività online e i tuoi dispositivi. A soli 4,29 euro al mese, risparmierai il 76%

A tutti questi piani si aggiungono ben 3 mesi gratuiti, offerti dal provider. In più, avrai a disposizione strumenti aggiuntivi per la tua protezione online. A partire da tutte le principali funzionalità VPN: auto-connect, kill switch, split tunneling sono un esempio. Il tuo indirizzo IP sarà sempre nascosto e così le tue attività.

Con Surfshark VPN, puoi navigare in modo sicuro ovunque ti trovi, che tu stia utilizzando il Wi-Fi di casa o quello pubblico. Grazie alla vasta rete di server in tutto il mondo – oltre 3.200, in 100 Paesi – potrai esplorare il web senza preoccupazioni, senza pubblicità indesiderate o cookie invadenti. Alcuni piani includono anche un antivirus che ti mantiene al sicuro da virus e hacker. C’è anche la funzione Alert, che ti avvisa nel caso le tue informazioni personali venissero compromesse.

Surfshark è compatibile con la maggior parte dei dispositivi e sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, Android, iOS e FireTV, ma anche browser (Chrome, Firefox ed Edge), router, console di gioco e smart TV. Non c’è un limite di dispositivi che puoi connettere. Surfshark offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni su tutti i suoi piani. Oltre alla già citata promozione: solo online, ricevi fino all’86% di sconto e 3 mesi gratuiti sul tuo nuovo abbonamento.