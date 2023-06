NordVPN: mai più pubblicità online e in app

Attiva subito NordVPN, una delle pochissimi VPN che integra funzionalità complesse ma semplici da utilizzare. A un prezzo quasi ridicolo, oltre a tanta sicurezza e privacy, hai incluso un potente ad-blocker che eliminerà per sempre pubblicità, banner e pop up da siti web e app gratuite. Lo stesso vale anche per i video di YouTube, senza doverti abbonare a YouTube Premium che ha costi molto elevati.

Threat Protection è una funzionalità che include tre funzioni essenziali per sicurezza, ottimizzazione e privacy. Per quanto riguarda l’ottimizzazione, come dicevamo, a entrare in gioco è l’ad-blocker. Autonomamente e senza che i tuoi dispositivi siano connessi ai server VPN, nasconde completamente qualsiasi annuncio pubblicitario sia durante la navigazione online che l’esperienza utente in app.

Sotto questo aspetto NordVPN è geniale perché velocizza la connessione dati, evitando il caricamento di contenuti inutili e per i quali non c’è interesse, inoltre protegge da potenziali truffe online. Infatti, a volte dietro annunci pubblicitari o banner che compaiono all’istante, si nascondono attori malevoli con l’intento di rubare i tuoi dati personali o accedere ai tuoi dettagli di pagamento come carte di credito o conti online.

NordVPN: una difesa completa contro le minacce online

Proprio per questo NordVPN è una difesa completa contro le minacce online. Tra l’altro, per la tua sicurezza, include anche un anti-malware in grado di bloccare qualsiasi attacco malware o hacker contro i tuoi dispositivi. Ogni file viene scansionato nel dettaglio per scongiurare eventuali possibili infezioni virali come ad esempio trojan bancari, malware sempre più diffusi e potenti.

Per la tua privacy, invece, hai a disposizione un anti-tracker che elimina qualsiasi attività di monitoraggio nei tuoi confronti. In pratica, niente e nessuno può più carpire informazioni sensibili, preferenze di navigazione, potere di acquisto, abitudini e cronologia di navigazione dalle tue sessioni online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.