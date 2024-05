NordVPN è in offerta: solo 3,09 €/mese per la VPN (Gift Card fino a 50€ inclusa)

È il momento giusto per attivare NordVPN: grazie alla nuova offerta flash, infatti, il prezzo crolla fino a un minimo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con Garanzia di rimborso di 30 giorni. Scegliendo quest’offerta, inoltre, c’è una Gift Card da 10 euro (utilizzabile anche su Amazon) in regalo.

Per i più esigenti, NordVPN è disponibile in versione Ultimate. In questo caso, il costo è di 6,49 euro al mese, sempre puntando sul piano biennale con 3 mesi extra, ma la Gift Card cresce fino a 50 euro. Questa versione include anche 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, il sistema anti-malware e il password manager.

Tutte le versioni di NordVPN sono utilizzabili su 10 dispositivi, anche in contemporanea. Per attivare la promozione basta visitare il sito di NordVPN tramite il box seguente.

NordVPN è in offerta: il prezzo crolla

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN con:

connessione senza limiti di banda e di traffico dati

crittografia a protezione del traffico dati

a protezione del traffico dati politica no log per azzerare qualsiasi forma di tracciamento

per azzerare qualsiasi forma di tracciamento utilizzo su 10 dispositivi differenti (smartphone, tablet, computer e altro)

(smartphone, tablet, computer e altro) utilizzo di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per bypassare la censura e i blocchi geografici online

L’offerta in corso rende NordVPN davvero conveniente. Il servizio è ora disponibile con un prezzo mensile di:

3,09 euro scegliendo la versione Base

scegliendo la versione Base 6,49 euro scegliendo la versione Ultimate

La versione Base include l’uso illimitato della VPN su 10 dispositivi e una Gift Card da 10 euro mentre la versione Ultimate aggiunge il password manager, 1 TB in cloud e il sistema anti-malware, oltre a una Gift Card da 50 euro. Entrambe le versioni sono disponibili con una Garanzia di rimborso di 30 giorni, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Per sfruttare l’offerta basta premere sul boxi seguente e raggiungere così il sito di NordVPN.