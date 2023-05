NordVPN cresce in Italia: inaugurati i server a Roma

NordVPN ha inaugurato i suoi nuovi server situati a Roma. Questa notizia non fa altro che riconfermare la volontà dell’azienda di aumentare l’offerta in Italia garantendo a tutti gli utenti italiani un servizio completo e versatile. Si tratta di una possibilità non indifferente quella di poter scegliere il server a cui collegarsi, soprattutto quando è necessario per accedere a contenuti web specifici. Attiva subito il tuo abbonamento, per l’occasione in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Da sempre questo provider cerca di offrire il massimo della tecnologia ai suoi utenti. Negli ultimi anni con una particolare attenzione all’utenza italiana, sempre più sensibile a sicurezza e privacy. Come altrimenti, visto che le minacce online aumentano costantemente e si propongono con strategie sempre più sofisticate e difficili da riconoscere! Una buona VPN, come questa, garantisce connessioni anonime e protette contro qualsiasi attacco malevolo grazie a nuovi Indirizzi IP e posizioni virtuali differenti da quella reale.

Tuttavia, a volte si fa necessario scegliere un server specifico in una posizione specifica per poter usufruire di alcuni servizi. Pensiamo ad esempio a Home Banking, Account di Pagamenti Digitali, Shop Online, Servizi Streaming e così via. In pratica tutto ciò che obbliga l’utente a connettersi dall’Italia o, addirittura, da una zona precisa dell’Italia. Per questo NordVPN, dopo i server a Milano, ha aggiunto anche server situati a Roma.

NordVPN e il vantaggio di avere anche server a Roma

Scegli NordVPN e connettiti ai suoi nuovi server posizionati a Roma. Si tratta di una funzionalità molto utile per chi abita nei dintorni, più precisamente al centro-sud dell’Italia. Il primo vantaggio è che questi server sono realmente situati a Roma, non si tratta di server virtuali con Indirizzo IP Italiano. Trovandosi fisicamente lì e non in altre città eliminano possibili problemi di velocità e di latenza tipici di server distanti rispetto al luogo in cui ci si trova. L’azienda ha annunciato così questa novità:

Molti utenti italiani che vivono nel centro-sud potrebbero trovare più conveniente collegarsi a server VPN situati in Albania o in Grecia per ottimizzare le performance, più vicini rispetto ai server situati in Europa centro-settentrionale. Questa non è però la situazione ideale, perché si tratta di server non italiani e comunque piuttosto distanti. Dopo i server VPN a Milano, è ora la volta di Roma. NordVPN mette infatti a disposizione dei suoi utenti dei server fisici situati a Roma, che permettono quindi agli utenti di collegarsi a un server molto vicino e dotato di un indirizzo IP italiano.

Per collegarti a un server situato a Roma con Indirizzo IP Dedicato devi installare l’app sul tuo dispositivo. Dopodiché attiva la tua nuova VPN inserendo le credenziali registrate durante la fase di acquisto dell’abbonamento. Una volta completata questa operazione non devi fare altro che entrare nella sezione server e scegliere quelli posizionati a Roma. Semplice vero?

