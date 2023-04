NordVPN: come superare censure e restrizioni (ChatGPT)

A volte succede che anche in Italia, pur essendo un Paese fondamentalmente libero, vengano permesse alcune censure. Proprio in questi giorni, un software online molto utilizzato e diffuso è stato oscurato e reso inagibile agli utenti italiani per presunti problemi su trattamento dati e privacy. Supera queste restrizioni con NordVPN e ricomincia a utilizzare ChatGPT anche dall’Italia.

Grazie a questa VPN è possibile aggirare il blocco cambiando la propria posizione virtuale. Il procedimento è facile e veloce. Vai sul sito del provider e scegli l’abbonamento che più ti interessa. Oggi lo trovi in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis. Poi installa la sua app ufficiale, disponibile per tutti i sistemi operativi.

Ti ricordiamo che potrai utilizzarla contemporaneamente fino a un massimo di 6 dispositivi. Inserisci le credenziali che hai registrato in fase di acquisto e accedi alle sue funzionalità. Prima di avviare NordVPN vai alla sezione server e scegline uno tra i 5600 disponibili in 60 Paesi di tutto il mondo, ma che non sia posizionato in Italia.

NordVPN: ottieni un accesso a internet illimitato, usa ancora ChatGPT

Grazie a NordVPN potrai continuare a utilizzare ChatGPT senza limitazioni, anche dall’Italia. Infatti, come dicevamo poc’anzi, questa VPN ti permette di cambiare la tua posizione reale selezionandone una virtuale a tuo piacere. Così non risulterai più connesso dall’Italia, ma ti appoggerai virtualmente a un server posizionato in tutt’altra parte del mondo.

Inoltre, grazie a questo provider avrai anche un Indirizzo IP differente da quello reale. Anche questo ti permetterà di aggirare censure e georestrizioni. In pratica la tua identità digitale e i tuoi dati saranno completamente anonimi al 100%. Così sarai protetto da qualsiasi minaccia del web oltre che poterci navigare senza limiti.

Torna a usare ChatGPT con NordVPN. I suoi server non solo ti regaleranno quella libertà necessaria per accedere a tutti i contenuti online senza restrizioni, ma renderanno anche la tua connessione super veloce. Questo perché forniscono una larghezza di banda illimitata e quindi navigazione, download, streaming, gaming e trasferimento dati stabili e senza interruzioni.

