Bloccano ChatGPT in Italia: come utilizzarlo comunque

ChatGPT non è più accessibile in Italia. Il modello di chatbot basato sull’intelligenza artificiale molto discusso in questi mesi è stato bloccato per gli utenti italiani da OpenAI stessa. Il motivo? La pronuncia del Garante della Privacy che contesta il rischio dei dati personali e l’assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori. Accedi comunque con NordVPN, in promo al 63% di sconto.

Grazie ai suoi server, sono oltre 5600 posizionati in tutto il mondo, puoi cambiare la tua posizione virtuale e scegliere un Paese dove OpenAI non ha limitato l’accesso al software. Questo si rende necessario in quanto gli sviluppatori hanno accolto la richiesta del Garante della Privacy. Un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di OpenAI spiega:

Gentile cliente di ChatGPT,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo disabilitato ChatGPT per gli utenti in Italia su richiesta del Garante italiano.

Stiamo provvedendo a rimborsare tutti gli utenti in Italia che hanno acquistato un abbonamento a ChatGPT Plus nel mese di marzo. Stiamo anche sospendendo temporaneamente i rinnovi degli abbonamenti in Italia, in modo che agli utenti non vengano addebitati i costi durante la sospensione di ChatGPT.

Ci impegniamo a proteggere la privacy delle persone e riteniamo di offrire ChatGPT in conformità al GDPR e ad altre leggi sulla privacy.

Se sei tra coloro che hanno pagato un abbonamento per accedere al software sarai interessato alle modalità di rimborso. Nondimeno, potrai sempre accedere alle sue funzionalità utilizzando NordVPN, grazie ai suoi server VPN, modificando la tua località virtuale.

ChatGPT: è tutto finito in Italia?

Il panico tra chi non può più fare a meno di ChatGPT sta dilagando. Tuttavia non c’è motivo di preoccuparsi troppo. La diffusione di questo software lascia immaginare che a breve OpenAI si metterà in regola con la legislazione italiana in materia di Privacy. Lo conferma anche la parte finale del comunicato:

Ci impegneremo con il Garante con l’obiettivo di ripristinare il vostro accesso il prima possibile.

Molti di voi ci hanno detto di trovare ChatGPT utile per le attività quotidiane e non vediamo l’ora di renderlo di nuovo disponibile al più presto.

Se avete domande o dubbi su ChatGPT o sul processo di rimborso, abbiamo preparato un elenco di FAQ per rispondere a queste domande.

Nel frattempo puoi sempre continuare a utilizzarlo installando NordVPN sui tuoi dispositivi. Attivala al 63% di sconto con 3 mesi gratis extra. La sua app è disponibile per tutti i sistemi operativi attivabile su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente.

Una volta installato il programma, seleziona un server non italiano e poi accedi a ChatGPT. In questo modo aggirerai il blocco che OpenAI ha attivato per tutti gli IP Italiani. Uno stratagemma per superare l’ostacolo in attesa che tutto ritorni alla normalità.

Ricordiamo che anche il blocco di ChatGPT è a rischio anche negli Stati Uniti. Ad aver presentato un reclamo formale alla Federal Trade Commission (FTC) è stata l’organizzazione non profit Center for AI and Digital Policy (CAIDP) per violazione dell’FTC Act da parte di OpenAI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.