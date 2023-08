NordVPN Back to School: l'offerta PAZZA a -68% e +3 mesi extra

Attiva subito NordVPN Back to School, la promo pazza che ti regala il 68% di sconto sull’abbonamento completo di 2 anni e 3 mesi extra gratis in aggiunta. Insomma, un vero e proprio pacchetto super conveniente! Allora cosa stai aspettando? Grazie a questa iniziativa, che sta facendo impazzire milioni di utenti, proteggi la tua privacy e dei tuoi dispositivi in un attimo e con 3 applicazioni spettacolari.

NordVPN è la VPN sicura e affidabile che offre 5700 server di proprietà posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Il loro ruolo è fondamentale per la tua sicurezza online. Infatti, una volta collegato il tuo dispositivo a uno di loro ottieni anonimato online, larghezza di banda illimitata, indirizzo IP differente, posizione virtuale differente e una difesa contro malware, tracker e pubblicità. Insomma, un vero e proprio sistema di difesa professionale completo di tutto.

NordVPN Back to School non è solo VPN

Scegli NordVPN Back to School, ora al 68% di sconto e 3 mesi extra gratis. Si tratta di un’occasione che ti dà accesso non solo a una potentissima VPN, ma anche a due altre funzionalità molto interessanti, utili e praticissime. La prima è NordPass, un password manager multidispositivo che archivia e protegge le tue credenziali con crittografia end-to-end. Come tutte le app di questo tipo compila automaticamente gli accessi proteggendoti.

La seconda è NordLocker, uno spazio cloud da 1TB a conoscenza zero dove puoi archiviare qualsiasi informazione, dato, file e contenuto multimediale. L’app multidispositivo garantisce l’accesso in tempo reale a ciò che carichi nel cloud da qualsiasi tuo device e da web. Tutto è estremamente protetto e al sicuro. Nessuno può violare i sistemi di sicurezza adottati da questo cloud. Inoltre, puoi anche scegliere quali contenuti condividere con altri utenti.

