Con NordVPN acquisti online in totale SICUREZZA

Acquisti online senza una VPN attiva sui tuoi dispositivi? Allora sei letteralmente in pericolo. In pratica, i tuoi dettagli bancari sono alla mercé di tutti gli attori malevoli che potrebbero incrociarsi sul tuo percorso. Ogni volta che effettui un pagamento metti a rischio le informazioni sensibili che inserisci come carta di credito, account di pagamento digitale e tanto altro. Proteggiti con NordVPN per acquistare online in totale sicurezza.

Grazie ai suoi server avanzati, qualsiasi informazione da te inviata o ricevuta durante la tua connessione online viene crittografata a livello superiore per renderla anonima. In questo modo nessuno può più risalire alla tua identità o rubare qualche dato importante per scopi malevoli. È sempre più frequente imbattersi in hacker o malware che escogitano ogni tecnologia per rubare denaro alle povere vittime del web.

Oggi però puoi dire basta a questi furti installando NordVPN sui tuoi dispositivi. Completamente universale, la sua app è compatibile con tutti i sistemi operativi. Una volta avviata e attivata ti connetti a un server cambiando posizione virtuale e ricevendo un Indirizzo IP differente da quello in tuo possesso che ti identifica. Così non solo navighi protetto e sicuro, ma ottieni anche ulteriori vantaggi per i tuoi acquisti e accessi online.

NordVPN: tutti i vantaggi di questa VPN

Attiva NordVPN e scopri tutti i vantaggi inclusi con questa VPN. Prima di tutto, cambiando posizione virtuale, puoi accedere ai contenuti del web senza censure né georestrizioni. Ciò vuol dire che non dovrai più sottostare a quello che i provider o le piattaforme di streaming ti impongono. In sostanza, puoi vedere i tuoi programmi preferiti in streaming all’estero come in Italia in maniera illimitata.

Inoltre, con un nuovo Indirizzo IP e una posizione virtuale differente puoi risparmiare sui tuoi acquisti. Non dovrai più spendere denaro in base a listini realizzati appositamente per la zona o per te. Al contrario, potrai acquistare le stesse cose a prezzi inferiori accedendo a server localizzati in zone dove il potere di acquisti è più basso e beneficiare così di un risparmio importante.

