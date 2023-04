Non usare più la modalità incognito: perché una VPN è meglio

Vuoi proteggere la tua privacy online e navigare senza lasciare tracce? La navigazione in incognito non è sufficiente per garantire l’anonimato sul web. Il tuo traffico sarà sempre visibile, così come il tuo indirizzo IP. Per una connessione completamente sicura, devi fare affidamento su una VPN, che utilizza un tunnel crittografato.

Ci sono molte VPN disponibili, ma noi ti consigliamo PureVPN, che garantisce alcuni tra i server più veloci del settore e un’esperienza internet migliore e più sicura. Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere subito l’82% di sconto sul piano biennale, con garanzia di rimborso entro 31 giorni se decidi di cambiare idea.

Una VPN ti protegge durante la navigazione

Non pensare che la modalità di navigazione in incognito nasconda completamente la tua attività online. La tua privacy potrebbe essere infatti compromessa dal tuo provider, dagli operatori del sito web che visiti, dalle applicazioni installate o dai tuoi datori di lavoro se utilizzi una rete aziendale.

Per mantenere la tua attività online completamente privata, è necessario utilizzare una VPN: l’unico metodo efficace per navigare in modo sicuro e assolutamente anonimo. Con PureVPN, la tua privacy, i tuoi dati e la tua anonimità sono protetti automaticamente ogni volta che ti connetti a Internet grazie al tunnel crittografato sicuro.

PureVPN offre una tra le velocità di connessione più elevate: si parla di 20 Gbps. In più, sfrutta una rete globale con oltre 6.500 server VPN ottimizzati e localizzati in oltre 71 Paesi. Senza contare più di 300 mila indirizzi IP, tutti a disposizione degli utenti. PureVPN è anche sicura, grazie alla politica certificata no-log, e offre assistenza clienti in live chat 24/7. Inoltre, con un solo account, puoi proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente e utilizzare la VPN su diverse piattaforme.

Non aspettare oltre, ottieni subito l’82% di sconto sul piano biennale di PureVPN e naviga in sicurezza e anonimato. Il prezzo è di soli 1,93 euro al mese, con tre mesi in regalo. Il piano include app multipiattaforma, sicurezza di livello aziendale, dieci login multipli, più di 6.500 server sicuri in oltre 71 Paesi, assistenza clienti 24/7 e garanzia di rimborso entro 31 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.