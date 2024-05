Non uno smartwatch, ma un PC da polso a 17€: 140 sport, salute e notifiche

Uno smartwatch con ampio display ad alta visibilità, oltre 140 modalità sportive e un sacco di funzioni dedicate a salute e gestione delle notifiche. Tutto questo, lo rende un PC da polso, praticamente. Incredibilmente, adesso puoi portarlo a casa a 17,99€ appena da Amazon, se non è già finito: completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Praticamente, a questo wearable manca niente. Il perfetto assistente digitale, che ti permetterà di gestire lo smartphone dal polso. Controlla tutte le notifiche in arrivo, ma non solo: rispondi al telefono in vivavoce e invia nuove chiamata, comodissimo in un sacco di contesti. Potrai fare affidamento su un gigantesco display da 1,85″, comodissimo da usare.

Al momento di allenarsi, puoi contare su oltre 140 modalità sportive, pronte a tenere traccia delle tue sessioni di allenamento, creando ogni volta report super dettagliati. Per finire, la salute: oltre al monitoraggio del battito cardiaco, puoi contare anche sulla misurazione della quantità di ossigeno nel sangue, sulla qualità del riposo notturno e su altri parametri.

Non perdere l’opportunità di avere questo eccezionale smartwatch a prezzo ridicolo da Amazon. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne e prenderlo a 17,99€ soltanto. Lo ricevi a casa in modo veloce e senza alcun costo aggiuntivo, se sei abbonato ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.