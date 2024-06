Apple Watch SE (2023) con cassa da 40 mm: costa POCHISSIMO su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; l’ottimo Apple Watch SE (2023), nella sua iterazione con scocca da 40 mm color Galassia, cinturino Sport in silicone abbinato, costa soltanto 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto esagerato sul valore di listino. Fatelo vostro adesso, anche perché a questa cifra si presenta come un best buy incredibile, ricco di features interessanti e risulta perfetto per il monitoraggio della salute e per la gestione degli allenamenti. Non di meno è anche un notificatore di alto profilo, visto che vi permette di rispondere alle telefonate (se avete un iPhone connesso nelle vicinanze).

Apple Watch SE (2023): ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di casa Apple è il modello entry level della line-up; nonostante il prezzo contenuto gode di alcune funzionalità veramente superlative. Pensiamo al monitoraggio dello stato di salute grazie ai tanti sensori di cui è dotato: può tenere traccia del battito cardiaco, rileva le eventuali aritmie cardiache e ha anche il contapassi integrato. Può controllare i km percorsi giornalmente e vi aiuta a rimanere in forma grazie al controllo delle calorie bruciate. Fra le altre cose, è anche un fitness tracker perfetto per chi ama allenarsi, per chi corre o fa lunghe passeggiate. In ultima istanza, vi ricordiamo che è un notificatore di alto profilo: ha lo speaker stereo e dispone perfino del microfono integrato nella scocca. Il display è un pannello OLED e si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Il cinturino Sport in silicone è morbido e comodo ma si può sostituire con semplicità.

Apple Watch SE (2023) viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore. Lo pagherete soltanto 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo adesso, il risparmio è del 21% sul valore di listino.