Sconto dell'82% su questo smartwatch!

Avresti tanta voglia di acquistare uno smarwtatch ma non ti interessa averne uno griffato e costoso ma solo uno funzionale? Acquista immediatamente questo smartwatch in sconto dell’82% anche grazie a un coupon da spuntare direttamente sulla pagina del prodotto. Potrai portarlo a casa ad appena 24€, un’occasione davvero incredibile ma valida solo per pochissimo, essendo anche un prodotto particolarmente gradito dagli utenti Amazon!

Design unico e funzionalità interessanti!

Lo smartwatch che ti stiamo proponendo è una novità super apprezzata dagli utenti Amazon, pensato per combinare funzionalità per lo sport e il lavoro con un design davvero super interessante! Grazie al suo schermo touch da 1,85″ e un design esclusivo che unisce materiali compositi e metallo per garantire una buona durata affiancata però alla massima leggerezza. Il display HD full touch offre una visibilità chiara e brillante, mentre l’app “Gloryfit” di cui è dotato ti permette di scegliere tra oltre 200 stili di quadranti. Inoltre, grazie alle ben 113 modalità sportive, questo orologio fornisce dati precisi e in tempo reale per diverse attività come corsa, yoga, ciclismo, calcio e basket e molto altro ancora.

Dotato di altoparlante e microfono di alta qualità, l’orologio ti consente anche di effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, sincronizzando i contatti e visualizzando i registri delle chiamate. Le notifiche di messaggi e app social invece vengono visualizzate sullo schermo con una vibrazione discreta, assicurandoti di non perdere mai un messaggio importante ma senza disturbarti eccessivamente.

Anche il monitoraggio della salute è continuo, grazie al sensore di movimento ad alte prestazioni che registra la frequenza cardiaca in tempo reale e analizza la qualità del sonno, monitorando fasi come sonno superficiale, profondo, REM e momenti di veglia. La batteria da 280 mAh offre fino a 7 giorni di utilizzo continuo e 30 giorni di standby, mentre il design a basso consumo energetico massimizza l’efficienza.

Non meno importante, lo smartwatch include funzioni pratiche come sveglia, cronometro, timer, promemoria per la sedentarietà, ricerca del telefono e controllo della fotocamera. Non farti scappare questo fantastico smartwatch in sconto dell’82% su Amazon!