Non sei ancora titolare SelfyConto? Puoi vincere iPhone e MacBook

Nell’era della digitalizzazione, il settore bancario ha subito una trasformazione radicale, e Banca Mediolanum sta conducendo questa rivoluzione con il suo innovativo prodotto: SelfyConto. Questo conto corrente all’avanguardia è progettato per adattarsi alle esigenze di tutti, compresi i giovani, offrendo un servizio moderno e veloce.

La promozione attuale rende l’apertura di SelfyConto ancor più vantaggiosa. I nuovi titolari avranno infatti la possibilità di partecipare all’estrazione di cinque prodotti Apple ogni settimana durante il periodo che va dal 1 al 31 agosto.

Concorso a premi per vincere prodotti Apple

Selfy Summer Awards: è questo il nome del concorso a premi lanciato da SelfyConto e dedicato a tutti i nuovi titolari. Per partecipare ti basta aprire un conto corrente SelfyConto dal 1 agosto al 31 agosto e partecipare all’estrazione di cinque prodotti Apple ogni settimana.

I premi in palio sono:

iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black

MacBook Pro 13.3″ M2 256GB Space Grey

IPhone 14 128GB Midnight

MacBook Air 15” M2 256GB Space Grey

Apple Watch S8 GPS 45mm Black

I vantaggi di SelfyConto per i nuovi utenti

Aprire SelfyConto significa anche ottenere il canone di tenuta conto gratuito per il primo anno. E per i giovani sotto i 30 anni, questo vantaggio si estende fino al compimento del trentesimo anno, offrendo loro un solido inizio finanziario senza costi aggiuntivi.

Ma la vera gemma di è la carta di debito inclusa. Realizzata in PVC 100% riciclato, questa carta di debito non è solo ecologicamente responsabile, ma offre anche una serie di vantaggi per le tue transazioni quotidiane.

Le operazioni bancarie quotidiane come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, inoltre, sono gratuite e illimitate. L’apertura del conto può essere completata online, con la possibilità di utilizzare anche il proprio SPID per un processo più rapido.

