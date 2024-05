Apri SelfyConto entro il 31 maggio per aggiudicarti uno dei 6 premi

Oggi c’è un motivo in più per scegliere SelfyConto: i nuovi utenti che aprono un conto corrente e accreditano lo stipendio entro il 31 maggio, avranno l’opportunità di vincere uno dei sei premi in palio. Oltre, naturalmente, ad accedere a tutti i vantaggi e servizi inclusi, tra cui prelievi e pagamenti gratuiti e canone azzerato per chi ha meno di 30 anni e per il primo anno di apertura conto per tutti.

Ecco come vincere i premi in palio

SelfyConto di Banca Mediolanum si distingue per la sua convenienza e facilità d’uso. Il canone di tenuta conto, come anticipato, è gratuito per il primo anno e rimane zero fino ai 30 anni per i clienti più giovani. Inoltre, non ci sono spese per la carta di debito, i prelievi in area Euro e le principali operazioni bancarie come bonifici, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Con l’App Mediolanum, disponibile su smartphone, smartwatch e tablet, potrai gestire il tuo conto in semplicità. L’applicazione consente di monitorare saldi e movimenti, effettuare pagamenti, gestire le utenze domestiche e operare in tempo reale sui mercati finanziari. La funzione “Il mio Bilancio” permette di avere una visione completa e integrata dei conti e delle carte, anche di altre banche.

Come partecipare alla promozione in corso? Ti basta aprire un conto SelfyConto entro il 31 maggio e accreditare lo stipendio per tentare la fortuna e aggiudicarti uno dei sei premi in palio: un Samsung Galaxy A25 5G, una Xbox Serie S, un Samsung Smart Monitor M5, degli Apple AirPods di terza generazione, un Garmin Smartwatch Forerunner 55 e un buono regalo Amazon.it del valore di 150 euro.

Puoi aprire SelfyConto in pochissimi minuti, anche con lo SPID. È sufficiente avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. Bastano pochi minuti per completare la procedura online. Ricorda: se lo apri entro il 31 maggio e accrediti lo stipendio, avrai anche l’opportunità di portarti a casa uno dei premi disponibili.