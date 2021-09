Nokia: nuovo evento il 6 ottobre, cosa aspettarci?

Nokia pianifica un evento di lancio per il 6 ottobre; secondo quanto si evince da un poster teaser emerso sul suo account Twitter, sembra che il prodotto in arrivo sia proprio un tablet.

Nokia: sta arrivando il primo tablet dell'azienda?

Un nuovo terminale Nokia è in arrivo e, dal teaser, sappiamo che sarà il primo di una nuova categoria di prodotti da quando il marchio è stato concesso in licenza a HMD Global.

L'evento è previsto per il 6 ottobre e molto probabilmente sarà solo online. Il poster mostra una serie di prodotti Nokia già annunciati che includono il 3310, il 8110 4G, il 6.2 e l'XR20, il più recente. All'estrema destra troviamo una scatola piuttosto grande che, molto probabilmente, serve per ospitare un gadget ancora più generoso. Questa, secondo recenti speculazioni, servirebbe per il futuro tablet Nokia T20. Le prime notizie su questo device le abbiamo apprese a giugno.

È stato riferito che il tablet avrà un display da 10,36 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione, un processore Unisoc e sarà disponibile nelle varianti Wi-Fi e LTE. Il Nokia T20 dovrebbe anche eseguire Android 11 out of the box e ora, un sito web ha rivelato che supporterà la ricarica a 10 W.

Our family keeps growing.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 20, 2021

HMD Global si unisce ad altri produttori che hanno lanciato un tablet negli ultimi tempi. Il mercato dei tablet che ha subito un calo delle vendite di mercato nel corso degli anni ma ha visto un aumento delle spedizioni durante la pandemia. Il merito è dello smart working e della didattica a distanza. Ora i nuovi players così come quelli che hanno precedentemente abbandonato il segmento, stanno ritornando in auge annunciando i nuovi modelli.

Tuttavia, il T20 non sarà il primo vero tablet dell'azienda. Nel 2015, un tablet Android chiamato Nokia N1 è stato annunciato per alcuni Paesi selezionati; il dispositivo era realizzato in collaborazione con Foxconn. Chi se lo ricorda?