I budget phone di casa HMD Global, i Nokia 3.4, si aggiornano ad Android 11 in più regioni. “Finalmente!”, diciamo noi; di fatto, Google dovrebbe rilasciare Android 12 stabile tra pochi giorni. Tuttavia, il colosso finlandese, proprio come altri OEM, deve ancora aggiornare i suoi telefoni all'undicesima versione. Come si dice in questi casi? Ah, si: “bene, bene, bene, ma non benissimo”.

Nokia 3.4: quando arriva Android 11 da noi?

Detto questo, l'azienda ha iniziato a implementare Android 11 dell'anno scorso sul suo budget phone Nokia 3.4. Secondo il post di annuncio ufficiale su Nokia Phones Community (tramite Nokia Power User), HMD Global ha iniziato a eseguire il seeding dell'update ad Android 11 per il low-cost Nokia 3.4.

L'aggiornamento è attualmente attivo nelle seguenti regioni:

Australia, Austria (A1 AT, T-Mobile AT), Bahrein, Belgio, Cambogia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Islanda, India, Iran, Iraq, Giordania, Laos, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macau, Malaysia, Nepal, Olanda, Norvegia, Oman, Filippine, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Tailandia, Emirati Arabi Uniti, Vietnam.

Il post dell'annuncio dice che il 50% degli utenti nei paesi sopra elencati avrebbe dovuto ricevere l'update entro sabato. Invece, si legge che il 100% degli utenti dovrebbe vederlo entro i prossimi giorni.

L'aggiornamento verrà presto implementato in altre nazioni nei prossimi giorni (Italia compresa). La società ha confermato di pubblicare un post di annuncio simile per informare gli utenti a breve. Ad ogni modo, gli interessati possono andare periodicamente su “Impostazioni” per verificare se la loro unità ha ricevuto l'ultimo firmware di sistema.

Il Nokia 3.4 è stato presentato quasi un anno fa, precisamente a settembre del 2020. Il budget pgone ha debuttato con Android 10. Pertanto, Android 11 è il suo primo importante aggiornamento software. Al momento, non è noto se HMD Global aggiornerà questo gadget ad Android 12. Speriamo bene.

