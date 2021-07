Nokia 3.4 è in offerta su Amazon ad appena 109,90€. Il ribasso dell'11% ti permette di acquistarlo a un prezzo ancora più economico e ottenere un prodotto perfetto per tutti i giorni.

Lo ordini e lo ricevi in tempi rapidi e gratuiti in tutta Italia.

Uno smartphone con tutto al posto giusto: Nokia 3.4

Se sei in cerca di uno smartphone perfetto per i tuoi genitori o da avere sempre a portata di mano, Nokia 3.4 è quello che fa al caso tuo. Semplice ma curato nei minimi particolari, ti offre tutto ciò di cui si ha bisogno in un telefono senza che tu debba spendere una cifra.

Ha un display ampio in risoluzione HD+ che ti consente una visione dei contenuti di qualità e ottimizzata. In più grazie alla sua scocca nano texturizzata 3D, non può scivolarti dalle mani: la presa è così salda che è a prova di caduta.

Al suo interno è presente un processore Qualcomm e ben 4 GB di RAM che sono più che sufficienti per installarci sopra persino qualche gioco. In più con una MicroSD puoi espandere la memoria interna, dunque se esaurisci lo spazio non hai veri problemi.

Scatti anche delle belle fotografie con la tripla camera posteriore che ha un sensore principale da 13 megapixel. Per quanto riguarda i selfie, poi, hai a disposizione una camera frontale da 8 megapixel.

Degna di nota, infine, è la batteria da 4000mAh che ti consente di affrontare una giornata fuori casa senza alcun problema.

Ps: gli aggiornamenti sono garantiti fino ad Android 12.

Acquista subito il tuo Nokia 3.4 a soli 109,80€ su Amazon in colorazione Gray. Lo acquisti e lo ricevi in sole 48 ore se sei sottoscritto Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite nei punti di ritiro.

Puoi acquistarlo finanche a rate grazie al programma di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone