Nokia farà pagare gli aggiornamenti software? Vediamoci chiaro

Apple è ancora la migliore azienda nel panorama mobile per quanto riguarda gli aggiornamenti software arrivando senza problema a garantire il supporto a 5 versioni di iOS e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, ma ultimamente sembra che Nokia voglia estendere gli aggiornamenti software a fronte di un pagamento.

Nokia vuole proporre aggiornamenti software a pagamento?

Mentre la compagnia fa mea culpa e ammette le colpe legate a un aggiornamento ad Android 11 sotto le aspettative, un inedito rumor pubblicato da Nokia Power User svela che un numero di rivenditori Nokia proporrà voucher per gli utenti muniti di Nokia X10 e Nokia X20 per acquistare aggiornamenti software extra al prezzo di circa 25 euro.

Ad oggi Nokia non ha confermato l'indiscrezione pubblicata in rete, pertanto non possiamo confermarvi con assoluta certezza che l'azienda decida di seguire questa strada fino in fondo. Secondo le policy di Nokia per quanto riguarda gli smartphone della serie X, essi sono compatibili con 3 anni di aggiornamenti software e tre anni di garanzia; che la compagnia voglia estendere il supporto a questi device chiedendo un extra ai propri utenti?

Per alcuni pagare un extra per ricevere un aggiornamento software aggiuntivo potrebbe non essere un gran problema, ma costituisce senza dubbio un singolare precedente in un settore in cui tutti gli aggiornamenti software (dell'OS e della sicurezza) vengono sviluppati e inviati ai dispositivi compatibili senza costi per l'utente finale.