Android 12 è pronto a sbarcare anche su questo smartphone Nokia

Mentre le ultime informazioni indicano chiaramente che Nokia starebbe portando Android 12 sul modello Nokia G10, in queste ore scopriamo tramite il database di Geekbench che l'azienda hi-tech sta testando una specifica build di Android 12 anche sul modello Nokia 2.4.

Nokia 2.4 con Android 12 è stato scovato su Geekbench

Questa informazione ci indica chiaramente che lo smartphone economico di Nokia sarà presto aggiornato all'ultima versione disponibile del sistema operativo mobile di Google, ma purtroppo non abbiamo informazioni dettagliate circa le tempistiche di arrivo dell'update.

Nel corso delle ultime settimane Nokia ha rilasciato l'update su alcuni device, tra cui:

Ci aspettiamo che nel corso delle prossime settimane scopriremo numerosi device Nokia con apposite build di test di Android 12: del resto la compagnia si deve fare perdonare la lacunosa gestione dell'aggiornamento ad Android 11 che ha attirato le lamentele di un gran numero di utenti.

Quando arriverà Android 12 sul mio smartphone?

Sebbene Nokia stia lavorando il più velocemente possibile per rilasciare l'aggiornamento ad Android 12 sul maggior numero di device compatibili, in molti si stanno ancora chiedendo quando arriverà Android 12 sul proprio smartphone. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili circa l'update per i maggiori produttori di smartphone sul mercato.