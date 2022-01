Nokia sta per portare Android 12 anche su budget phone

Continuano gli sforzi di Nokia circa i lavori di aggiornamento di Android 12 per i suoi smartphone: in queste ore Geekbench svela che l'ultima versione dell'OS mobile sviluppato da Google sarebbe in fase di test avanzato anche su Nokia G10. Lo smartphone Android di fascia bassa, infatti, è stato scovato sul database con Android 12 a bordo, segno che l'azienda hi-tech sta effettivamente testando il nuovo OS anche su questo smartphone.

Geekbench svela l'arrivo di Android 12 su Nokia G10

Dopo aver ammesso le proprie colpe circa una gestione lacunosa e fallimentare dell'aggiornamento ad Android 11, Nokia sta cercando di riscattarsi agli occhi dei suoi utenti moltiplicando gli sforzi circa l'arrivo di Android 12 sul più ampio numero possibile di device compatibili. Nelle scorse settimane, inoltre, l'azienda ha rilasciato l'aggiornamento all'ultima versione di Android per i seguenti smartphone:

Sebbene il passaggio su Geekbench sveli lo stato avanzato dei lavori circa il porting di Android 12 sul device di Nokia, purtroppo non ci è dato sapere quando il budget phone vedrà l'arrivo del tanto atteso aggiornamento. Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito: nel mentre potete controllare la disponibilità di nuovi update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni generali del telefono.

Le migliori offerte di oggi per Nokia G10 : tutti i prezzi

123,9€ è il miglior prezzo per Nokia G10, attualmente offerto da Amazon.

Tutte le offerte accessibili ad oggi, raccolte in una pratica tabella di raffronto.