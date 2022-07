No, Samsung non smetterà di produrre SoC Exynos

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung abbia appena smentito le ultime indiscrezioni relative all’eventuale chiusura della sua divisione Exynos. Si diceva che la compagnia coreana volesse interrompere la produzione di chipset proprietari entro il prossimo anno o al massimo, entro il 2024.

Da un recente rapporto emerso in Corea del Sud, abbiamo appena scoperto che questo rumors si è rivelato completamente infondato e non veritiero.

Samsung rinuncerà ai chip Exynos? Non proprio

La dichiarazione di Samsung è stata fatta durante l’ultima teleconferenza tenutasi in occasione dell’annuncio dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre. La società coreana ha detto che non intende interrompere la produzione di chipset Exynos, anzi. Pare che la società voglia espandere la divisione per aumentare la competitività sul mercato.

Non di meno, l’OEM sudcoreano spera di cooperare con altre attività di IP; inoltre si dice che la società stia sviluppando un nuovo processore di fascia altissima per un futuro flagship. Pare che oltre 1000 persone ci stiano lavorando. La data di rilascio di questo SoC è il 2025; fino ad allora, la compagnia potrebbe scegliere di adottare solo le soluzioni di Qualcomm.

