Nintendo Switch in SUPER OFFERTA su MediaWorld, anche tasso zero

Porta sempre con te i tuoi giochi preferiti grazie alla fantastica Nintendo Switch, la console perfetta per chi vuole godersi al massimo la sua passione. Oggi è in offerta a un prezzo speciale su MediaWorld. Acquistala in super offerta a questo link! Sbrigati, perché sta andando a ruba.

Per non perdere questa occasione basta che concludi l’ordine prenotando un ritiro gratuito nel negozio MediaWorld più vicino a te. Solitamente puoi ritirare il tuo ordine entro 30 minuti circa dalla conferma. Cosa stai aspettando? Puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Scegli Nintendo Switch per la tua voglia di gaming

Con Nintendo Switch hai una console da gaming super versatile che non ti deluderà mai. Il display da 6,2 pollici è fantastico, ma grazie alla sua dock station la colleghi anche al televisore! Sì, hai capito bene. A casa tua è una console a tutti gli effetti da grande schermo.

Al bisogno, si trasforma nella tua compagna di divertimento quando sei in viaggio. Fantastico vero? Allora non perderti questa opportunità. E poi oltre a tantissimi videogiochi disponibili per diverse console, hai anche una serie di titoli esclusivi Nintendo che puoi giocare solo su Switch.

Ti arriva dotata di due Joy-Con che possono essere collegati al display della console o uniti per un gamepad comodissimo. Vivi sensazioni fantastiche grazie al feedback della vibrazione davvero speciale. Acquistala adesso Nintendo Switch su MediaWorld in offerta speciale.