Nintendo Switch OLED in offerta a QUESTO PREZZO è un VERO AFFARE

La Nintendo Switch OLED torna in offerta ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 289 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Si tratta di una promozione da cogliere al volo: a questo prezzo, infatti, la console di casa Nintendo è un vero best buy e può essere acquistata con una spesa molto simile al prezzo della versione standard della Switch. In più, pagando con PayPal, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Nintendo Switch OLED: a questo prezzo è da prendere subito

La Nintendo Switch OLED è dotata di un display OLED da 7 pollici in grado di garantire una migliore esperienza d’uso per gli utenti. Rispetto al modello base, inoltre, c’è anche più memoria con 64 GB di spazio di archiviazione per installare i giochi e altri contenuti aggiuntivi.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo scontato di 289 euro. La console diventa ancora più conveniente con la promozione in corso che garantisce un taglio netto del prezzo. Oggi, infatti, è possibile acquistare il modello OLED quasi al prezzo del modello standard, ottenendo un’esperienza nettamente migliore in termini di qualità delle immagini.

Anche per i possessori di Switch, quindi, quest’offerta può rappresentare una buona occasione. In più, scegliendo di pagare con PayPal è possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa. Per accedere alla promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, è possibile seguire il link qui di sotto.

