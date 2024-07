Nintendo Switch OLED Bianca in PROMO anche TASSO ZERO

Approfitta subito del Tasso Zero di MediaWorld e delle sue mega offerte per acquistare la fantastica Nintendo Switch OLED Bianca. Cosa stai aspettando? Mettila in carrello a soli 329€, invece di 349,99€. Pagala in 30 rate senza interessi da soli 16,45€ al mese! Un’occasione unica e imperdibile.

Lascia che sia la tua console ad adattarsi alle tue abitudini di gioco e non il contrario. Le tue passioni ti seguiranno ovunque tu vada insieme ai tuoi giochi preferiti. Estremamente comoda, è perfetta in viaggio, ma a casa, grazie al suo dock, si collega al televisore e diventa una super console.

Nintendo Switch OLED Bianca: emozioni, divertimento e risparmio

Nella sua colorazione esclusiva, la Nintendo Switch OLED Bianca in offerta su MediaWorld è un vero affare. Acquistala subito a tasso zero! Entra subito nella famiglia Switch giocando ai tuoi giochi preferiti in un display OLED da 7 pollici con colori vivaci e intensi e contrasti eccellenti ed elevati.

Il sistema audio è avvolgente e immersivo, notevolmente migliorato su questa versione. Lo stand regolabile si adatta a qualsiasi necessità e ti permette di giocare in modalità da tavolo per un’esperienza ancora più avvincente e fluida con i Joy-Con.

Goditi un multiplayer con amici che hanno anche loro una Nintendo Switch e sfrutta i fantastici servizi online per accedere a giochi esclusivi e a funzionalità utilissime. Acquistala adesso in offerta e a tasso zero.