HiveFlow4C, controllo e protezione per tutti i dispositivi familiari

Nethive, azienda italiana specializzata in servizi e progetti di networking e security, ha ampliato le caratteristiche di HiveFlow4C, la soluzione agentless per creare benessere digitale per tutta la famiglia assicurando controllo, sicurezza e consapevolezza per ogni device e per le attività online della famiglia. Grazie all’Application Control e al Web Content Filtering, è possibile avere il pieno controllo del traffico familiare di tutti i device. Le numerose funzionalità di sicurezza consentono invece di proteggere i device personali e la smart home contro ogni minaccia cyber: vulnerabilità dei device, phishing, malware, app o siti web malevoli. HiveFlow è in grado poi di identificare in maniera automatica ogni device per creare un inventario dettagliato e avere completa visibilità in modo semplice e veloce.

Nethive è nata nel 2014 per supportare i clienti in ambito large enterprise in scenari complessi di rete e sicurezza, consolidando la propria presenza sul mercato e siglando importanti partnership con i vendor leader in ambito cybersecurity, unitamente allo sviluppo di collaborazioni con i principali carrier TIER1. Nel 2017 nasce la prima release di HiveFlow, la soluzione multi-tenant per il controllo del traffico dati mobile per il mercato enterprise in modalità whitelabel. Nel 2018 Nethive estende al mondo consumer i propri servizi, sviluppando HiveFlow4C, la soluzione di Parental Control e Digital Wellness per le famiglie in ambito telefonia fissa e mobile (5G ready). Nel 2023 Nethive inizia l’apertura verso i mercati esteri, in particolar modo in Iberia, Gran Bretagna, Emirati Arabi e Africa.

I figli trascorrono quotidianamente molto tempo online e spesso i genitori non hanno strumenti adeguati a controllare ogni attività digitale (come social media, gaming e streaming) e proteggerli da contenuti inappropriati. Grazie ai profili personalizzati offerti dall’ultima release di HiveFlow4C, è possibile impostare regole di utilizzo per ogni componente della famiglia, creare abitudini digitali sane e proteggere i minori da contenuti inappropriati.

“La nostra soluzione agentless consente di monitorare tutte le attività online della famiglia e, grazie all’Application Control e al Web Content Filtering, è possibile avere il pieno controllo del traffico familiare di tutti i device” – sottolinea Alessandro Bellato, Co Founder & Owner di Nethive -. “Le numerose funzionalità di sicurezza consentono invece di proteggere tutti i device personali e della smart home contro le minacce cyber: vulnerabilità dei device, phishing, malware, app o siti web malevoli“.

In particolare, con HiveFlow4C è possibile decidere quante ore al giorno i minori possono dedicare alle diverse app, è possibile inibire l’accesso a internet nelle fasce notturne, moderare l’accesso ai servizi streaming, ai social network o ai giochi. Consente inoltre di creare modalità personalizzate scegliendo quali categorie di app e siti web bloccare e in quali momenti della giornata. Inoltre, grazie alla funzionalità di Privacy & AD Blocker è possibile bloccare il tracciamento dei dati di navigazione e la pubblicità invasiva, garantendo la privacy delle famiglie e una navigazione sicura e libera da malvertising, scams e crypto miners.

“Le funzionalità avanzate di HiveFlow4C” – conclude Bellato – “assicurano la Digital Wellness per l’intera famiglia, gestendo l’esperienza online di tutti e definendo gli orari di utilizzo delle app e della navigazione web. Grazie a HiveFlow4C, gli utenti possono rimanere sempre aggiornati sulle attività online della famiglia e ricevere notifiche puntuali attraverso diversi canali di comunicazione: e-mail, SMS e notifiche in-app. La sezione ‘Statistiche’ consente ai clienti di avere piena visibilità sull’attività online di ogni singolo profilo, analizzando i tempi e i dati di utilizzo per categorie o per singola applicazione. Le statistiche relative alla sicurezza permettono invece di avere sempre aggiornamenti in tempo reale sul numero di minacce cyber rilevate e bloccate dalla nostra soluzione”.

HiveFlow4C consente di estendere le principali funzionalità di protezione e privacy indipendentemente dal contesto in cui si trova l’utente, garantendo la protezione data dalle regole impostate nel proprio profilo, anche quando l’utente si trova connesso a Wi-Fi estranee a quella familiare. Anche la funzionalità di Parental Control, dedicata ai minori, continua a proteggere i bambini in qualsiasi contesto.

HiveFlow4C è una soluzione completa per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia. Rappresenta l’unico player agentless, che non richiede conoscenze tecniche specifiche da parte degli utenti per la sua implementazione, e può essere utilizzato sia su reti mobili che su reti fisse.

