Netflix: i film più visti sulla piattaforma

Dopo aver menzionato le serie TV più viste su Netflix, passiamo ora ai film con più visualizzazioni. Questa classifica risulta molto utile quando non sai che film scegliere perché ce ne sono davvero tanti a catalogo.

Come per le serie TV, la piattaforma redige questa classifica in base alle ore di visualizzazione registrate nel primo mese di vita del film.

Netflix: ecco i film più visti in assoluto

Vediamo quindi quali sono i film più visti su Netflix finora.

Red Notice | Azione/Commedia

Un profiler dell’FBI si allea con un ladro d’arte per catturare una criminale internazionale, in un’avventura piena di colpi di scena e inseguimenti. Don’t Look Up | Commedia/Satirico

Due astronomi scoprono un asteroide in rotta di collisione con la Terra e cercano di avvisare il mondo, ma si scontrano con l’indifferenza e la superficialità della società. Bird Box | Thriller/Horror

In un mondo post-apocalittico, una madre e i suoi due figli devono navigare attraverso un ambiente ostile, bendati per evitare di vedere creature che portano alla follia chiunque le guardi. Glass Onion | Mistero/Commedia

Un gruppo di amici si riunisce su un’isola privata per un weekend che si trasforma in un omicidio misterioso, dove ognuno nasconde segreti e motivi. The Gray Man | Azione/Thriller

Court Gentry, un ex agente della CIA, diventa il bersaglio di una caccia internazionale dopo aver scoperto un segreto pericoloso, mentre cerca di sopravvivere a nemici letali. The Mother | Azione/Drammatico

Un’assassina esperta esce dal suo ritiro per proteggere la figlia che aveva abbandonato, affrontando nemici pericolosi in un viaggio di redenzione. The Adam Project | Fantascienza/Avventura

Un pilota di jet del futuro viaggia indietro nel tempo per incontrare il suo io dodicenne e risolvere questioni familiari mentre combatte contro forze oscure. Extraction | Azione/Thriller

Un mercenario viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un signore del crimine, affrontando situazioni mortali in una missione ad alto rischio. Purple Hearts | Drammatico/Romantico

Una giovane musicista e un soldato si sposano per motivi pratici, ma la loro relazione evolve in qualcosa di più profondo mentre affrontano le sfide della vita militare. The Unforgivable | Drammatico/Thriller

Una donna appena uscita di prigione cerca di ricostruire la sua vita e riconnettersi con la sorella, mentre affronta il peso del suo passato criminale. The Irishman | Drammatico/Crime

La storia epica di Frank Sheeran, un sicario della mafia, che riflette sulla sua vita e sul suo coinvolgimento nella scomparsa del sindacalista Jimmy Hoffa. The Kissing Booth 2 | Commedia/Romantico

Dopo l’estate trascorsa con Noah, Elle deve affrontare nuove sfide al liceo e il suo crescente interesse per Marco, complicando ulteriormente la sua vita amorosa. 6 Underground | Azione/Thriller

Un miliardario crea una squadra di vigilanti per combattere i criminali più pericolosi del mondo, operando nell’ombra dopo aver finto la propria morte. Spenser Confidential | Azione/Commedia

Un ex poliziotto torna a Boston dopo aver scontato una pena detentiva e si allea con un autista Uber per risolvere un omicidio legato alla corruzione della polizia. Enola Holmes | Avventura/Mistero

La giovane sorella di Sherlock Holmes, Enola, intraprende una missione per trovare sua madre scomparsa, scoprendo segreti e complotti lungo il cammino. Army of the Dead | Azione/Horror

Dopo che Las Vegas è stata invasa da zombie, un gruppo di mercenari cerca di compiere un colpo audace all’interno della città infestata prima che sia distrutta. The Old Guard | Azione/Fantasy

Un gruppo di guerrieri immortali lotta per proteggere il mondo da minacce invisibili mentre cercano di mantenere segreti le loro abilità straordinarie. Murder Mystery | Commedia/Mistero

Una coppia in luna di miele si trova coinvolta in un omicidio durante una crociera privata, cercando di risolvere il caso mentre sono inseguiti dai sospetti. Troll | Fantascienza/Azione

Quando una creatura mitologica emerge dalle profondità della terra causando caos, un gruppo deve unirsi per fermarla prima che distrugga tutto ciò che ama. Blood Red Sky | Horror/Fantascienza

Una madre affetta da una maledizione vampirica deve proteggere suo figlio durante un volo aereo che viene preso d’assalto da terroristi.

