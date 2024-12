Netflix: le serie TV più viste in assoluto

Come sempre Netflix è in grado di fornirci consigli interessanti sui titoli da vedere nei prossimi giorni. In questo caso potremmo basarci sulle Serie TV più viste in assoluto e che occupano i primi 15 posti della classifica.

Questa classifica viene stabilita in base alle ore di visualizzazione entro il primo mese dall’uscita di un contenuto. Diamo quindi un’occhiata a questo elenco per prendere spunto sulla prossima serie da iniziare e “consumare” tutta d’un fiato.

Netflix: ecco le serie TV più amate

Vediamo quindi le serie TV più viste e amate in assoluto su Netflix.

Squid Game | Thriller drammatico In un gioco mortale, 456 persone disperate competono in sfide infantili per vincere un premio milionario. Solo il vincitore sopravvive, mentre i perdenti vengono brutalmente eliminati. Stranger Things 4 | Fantascienza/Horror Il gruppo di amici di Hawkins affronta nuove minacce soprannaturali mentre Eleven cerca di recuperare i suoi poteri. Will, Joyce e Jonathan si sono trasferiti in California, ma presto si ritroveranno coinvolti in una nuova avventura. Mercoledì | Commedia dark/Mistero Mercoledì Addams viene mandata alla Nevermore Academy, dove cerca di padroneggiare le sue abilità psichiche, fermare una serie di omicidi e risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Dahmer | Crime/Biografico La serie esplora la vita e i crimini di Jeffrey Dahmer, uno dei più noti serial killer americani, concentrandosi sulle sue vittime e sul contesto sociale che ha permesso i suoi atroci delitti. La Casa di Carta: Parte 5 | Thriller/Crimine La banda è intrappolata nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Mentre affrontano la loro ora più buia, devono escogitare un piano audace per ottenere l’oro e fuggire, con l’esercito in arrivo. Bridgerton 3 | Dramma romantico in costume Penelope Featherington decide di trovare marito, ma i suoi tentativi falliscono. Colin Bridgerton si offre di aiutarla, portando a sviluppi inaspettati nella loro relazione. Bridgerton 2 | Dramma romantico in costume La seconda stagione si concentra su Anthony Bridgerton e la sua ricerca dell’amore, introducendo nuovi personaggi e intrighi nell’alta società londinese del periodo Regency. Bridgerton 1 | Dramma romantico in costume Ambientata nell’Inghilterra del 1813, la serie segue le vicende della famiglia Bridgerton durante la stagione dei debutti, tra scandali, pettegolezzi e romance. La Casa di Carta: Parte 4 | Thriller/Crimine La banda affronta nuove sfide all’interno della Banca di Spagna, mentre il Professore cerca di salvare Lisbona e mantenere il controllo della situazione sempre più caotica. Stranger Things 3 | Fantascienza/Horror I ragazzi di Hawkins affrontano nuove minacce soprannaturali durante l’estate del 1985, tra cui un centro commerciale appena aperto e una presenza russa in città. Lucifer 5 | Urban fantasy/Poliziesco Lucifer torna dall’Inferno per riprendere la sua vita a Los Angeles, ma deve affrontare l’arrivo di suo fratello gemello Michael e nuovi casi da risolvere con la detective Chloe Decker. All of Us Are Dead 1 | Horror/Sopravvivenza Un’epidemia zombie si diffonde in una scuola superiore coreana. Un gruppo di studenti lotta per sopravvivere e fuggire, mentre il virus si propaga rapidamente in città. The Witcher 1 | Fantasy/Avventura Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, cerca il suo destino in un mondo fantasy pieno di pericoli. Le sue strade si incrociano con quelle della potente maga Yennefer e della giovane principessa Ciri. The Night Agent 1 | Thriller/Spionaggio Peter Sutherland, un agente FBI di basso livello, si ritrova coinvolto in una pericolosa cospirazione che riguarda una talpa ai massimi livelli del governo americano. Deve proteggere una civile mentre cerca di scoprire la verità. Inventing Anna | Dramma biografico Basata su una storia vera, la serie segue la giornalista Vivian Kent mentre indaga su Anna Delvey, una truffatrice che si è infiltrata nell’alta società di New York fingendosi un’ereditiera tedesca.

Ovviamente non puoi perderti tutte le nuove uscite previste per gennaio 2025 su Netflix.